Mario Balotelli sorpresa al fratello Enock/ Il saluto “Vi be no?” che vuol dire?

Maria Balotelli fa una sorpresa al fratello Enock, concorrente del Grande Fratello Vip 2020. La prima domanda di Enock al fratello è “che novità ci sono? dove giochi?”, ma l’ex attaccante del Brescia replica: “ancora non gioco, ancora no, tra qualche settimana firmerò, strai tranquillo”. A sorpresa poi Mario Balotelli legge una lettera della madre: “ciao Enock sono mamma, ti salutiamo tutti. Siamo contentissimi che sei lì, ti guardiamo 24h su 24, non mi piace vederti arrabbiato, ma vederti sempre felice. Vai avanti così, sei sempre un campione. Vogliamo vederti sempre felice”. Il fratello di Enock poi cerca di rassicurarlo: “cerca di stare tranquillo, stai facendo tutto bene, ma lì è un gioco. Tu sei una persona vera, ma stai al gioco”. Ma le sorprese per Enock non finiscono qui, visto che improvvisamente Balotelli lascia lo schermo del pc ed ecco spuntare a sorpresa Giorgia, la fidanzata di Enock.

Doppia sorpresa per Enock al Grande Fratello Vip 2020

Dopo la sorpresa di Mario Balotelli, una grande emozione per Enock che riceve anche una sorpresa dalla fidanzata Giorgia: “ciao Eni come stai? Ti ho visto un pò arrabbiato e alterato, ma stai facendo un percorso bellissimo, sei te stesso e sei così sempre. Qua tutti ti seguiamo tutti i giorni. Noi ci troviamo tutti i lunedì”. Sul finale poi ecco spuntare nuovamente Mario Balotelli per due ultimi consigli al fratello: “due cose veloci: Ia ti saluta tanto ti vuole abbracciare, e l’altra c’è uno Marco che ti vuole salutare. Siamo tutti insieme” e saluta il fratello in dialetto bresciano dicendo “Vi be no”, ma nessuno comprende cosa ha detto.



