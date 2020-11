Mario Balotelli sostiene Dayane Mello/ “Salvatela, merita di rimanere al GF Vip!”

Mentre nella Casa infuria uno scontro tra Selvaggia Roma e Enock Barwuah, suo fratello Mario Balotelli si concentra su un altro concorrente del Grande Fratello Vip. A sorpresa i pensieri del calciatore in questi ultimi giorni sono tutti per la sua ex fidanzata Dayane Mello. È a lei infatti che ha dedicato uno degli ultimi tweet e per la quale ha lanciato un vero e proprio appello attraverso il suo profilo Instagram, chiedendo al pubblico del Grande Fratello Vip di salvarla da una possibile eliminazione. “Ragazzi ascoltate me, salvate Dayane perché conoscendola bene merita davvero di rimanere nella casa”, ha scritto Mario in una story pubblicata qualche ora prima della nuova diretta del GF Vip.

Mario Balotelli dalla parte di Dayane Mello, su Enock invece…

Mario Balotelli sostiene pienamente Dayane Mello e chiede al pubblico del Grande Fratello Vip di sostenerla al televoto. Un gesto importante e sicuramente distensivo dopo quanto accaduto solo poche settimane fa quando, entrato nella Casa per una sorpresa, si è lasciato andare ad una frase sulla Mello che ha fatto molto discutere. Ma il pubblico vorrebbe anche un altro intervento di SuperMario per sapere cosa ne pensa della querelle nata tra Selvaggia e suo fratello sul presunto bacio. Che dica la sua proprio questa sera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip?



