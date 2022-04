Mario Balotelli sposa la fidanzata Francesca Monti?/ Gli amici del bomber dicono…

Fiori d’arancio per Mario Balotelli? Il bomber che, pur avendo avuto storie importanti come quella con Raffaella Fico da cui ha avuto la figlia Pia e quella con Clelia da cui ha avuto il figlio Lion, non si è mai sposato. Nei prossimi mesi, tuttavia, il calciatore potrebbe pronunciare il fatidico sì per coronare il suo sogno d’amore con la fidanzata Francesca Monti che ha presentato ufficialmente al pubblico nelle scorse settimane con la foto che vedete qui in alto e una didascalia che rappresenta un’intensa dichiarazione d’amore. “L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie amiamoci per sempre”, hanno scritto insieme Balotelli e Francesca.

Nella foto, inoltre, la fidanzata del bomber mostra le mani e un prezioso anello attira immediatamente l’attenzione dei followers. La proposta di matrimonio è già arrivata? “Quel per sempre” scritto sui social rappresenta la promessa di amore eterno che è già arrivata con una proposta di matrimonio?

Mario Balotelli e Francesca Monti: il matrimonio è nell’aria

A svelare qualche dettaglio in più sul futuro sentimentale di Mario Balotelli e della fidanzata Francesca è il settimanale Chi. Nel numero in edicola dal 13 aprile del magazine diretto da Alfonso Signorini, nella rubrica “Chicche di gossip” si parla proprio di un futuro matrimonio per il bomber e la sua dolce metà.

“La fidanzata di Mario Balotelli, Francesca, ha postato un selfie con un magnifico anello degno di una promessa di matrimonio” – si legge su Chi. “Gli amici del bomber innamoratissimo della ragazza dicono che, dopo il fratello Enock prossimo alle nozze, potrebbe essere di Mario l’idea di pronunciare il fatidico sì lo voglio”.

