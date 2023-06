Mario Balotelli torna in Italia?/ Il sogno si chiama Cagliari: l’attaccante pronto ad un sacrificio economico

Mario Balotelli, futuro in Italia?

Il futuro professionale di Mario Balotelli potrebbe essere nuovamente in Italia. L’ex attaccante di Inter e Milan, solo per citare alcune delle squadre in cui ha militato, secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi, sognerebbe una squadra italiana. A rivelarlo sarebbe stato proprio Supermario durante i festeggiamenti del matrimonio del fratello Enock a cui ha fatto da testimone con la sua fidanzata storica Giorgia Migliorati Novello.

Tra un brindisi e l’altro, tra un ballo e un discorso, Balotelli si sarebbe lasciato andare anche ad importanti rivelazioni sul proprio futuro. Stando a quello che si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, Balotelli sognerebbe di poter giocare, nella prossima stagione calcistica, nuovamente in serie A.

Balotelli pronto a sposare la causa Cagliari?

Mario Balotelli sogna il Cagliari. La squadra sarda ha conquistato la promozione in Serie A e affronterà la prossima stagione calcistica con Claudio Ranieri in panchina. Allenatore veterano della massima serie calcistica italiana, Ranieri punta a conquistare la promozione in netto anticipo con il Cagliari che, in rosa, potrebbe avere proprio Balotelli.

Secondo quanto si legge nella rubrica “Chicche di gossip” del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 28 giugno, infatti, il sogno di Balotelli sarebbe rientrare in Italia e giocare con il Cagliari. Per farlo, sarebbe disposto anche ad un sacrificio economico.

