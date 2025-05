Era il 2009, Mario Balotelli nel fiore degli anni e soprattutto con un talento prossimo a sbocciare e che già univa critici e appassionati sulle certe potenzialità per il futuro. Davanti a lui la stagione dello storico Triplete con la maglia dell’Inter ma, nel bel mezzo dell’estate, si ritrovò coinvolto e vittima di uno spiacevole episodio di razzismo.

Come racconta un articolo dell’epoca di Sky Sport, Mario Balotelli era in giro per Roma con alcuni compagni dell’allora Under 21 della nazionale italiana: Domenico Criscito e Sebastian Giovinco. Quella che doveva essere una tranquilla passeggiata serale si è però trasformata in qualcosa di particolarmente fastidioso per l’attaccante. La punta ex Inter venne avvicinata da alcuni tifosi – si presume della Roma – che oltre ad epiteti irripetibili lo schernirono con razzismo lanciandogli 2 banane. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine alle quali Mario Balotelli spiegò di aver subito quel becero atto in maniera del tutto imprevista e improvvisa, senza che vi fosse un elemento scatenante.

Mario Balotelli e l’episodio di razzismo nel 2009: “Se ho picchiato i tifosi che mi hanno lanciato le banane?, risposta ‘criptica’ dell’attaccante

Oggi, a distanza di anni da quell’episodio, Mario Balotelli ha rispolverato il tutto nel salotto di Francesca Fagnani a Belve. Stando alle anticipazioni dell’intervista che andrà in onda questa sera – 27 maggio 2025 – su Rai Due, l’attaccante è stato appunto incalzato sul lancio di 2 banane da parte di alcuni tifosi come atto di becero razzismo. “Non lo rifaranno”, ha sottolineato Mario Balotelli con sorriso e tono beffardo come ad alludere ad una possibile e presunta giustizia personale dopo quell’episodio. Se ne sarebbe resa conto anche la stessa Francesca Fagnani che, a quel punto – stando alle anticipazioni, come riporta il Corriere della Sera – avrebbe chiesto se fosse intervenuto con la violenza: “Li ha menati?”. La risposta di Mario Balotelli, seppur con sorriso criptico, è stata però secca e negativa.