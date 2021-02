Mario Benotti consigliere giuridico Delrio/ Giletti “Non ha laurea in Giurisprudenza”

«Nelle mie mani c’è un documento sorprendente e che la dice lunga sull’attendibilità di certi personaggi». Così Massimo Giletti a Non è l’Arena introduce lo scoop su Mario Benotti nell’ambito della sua inchiesta sulle mascherine dalla Cina. Il giornalista, che ad esempio è stato consulente giuridico di Graziano Delrio quando questi era ministro, dichiara nel suo curriculum di avere una Laurea in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma. «La Rai l’avrà scelto in base al suo curriculum e al suo prestigio, quindi sarà stata attenta», prosegue il conduttore del programma di La7. Poi svela che in realtà Mario Benotti non ha alcuna laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1988 e mostra un documento che lo attesta.

«Nelle mie mani ho questo documento, da cui abbiamo cancellato i dati sensibili. Ecco, risulta non aver sostenuto alcun esame. Esami superati 0». Massimo Giletti ha citato anche Antonella Polimeni, rettore della Sapienza, nella speranza che intervenga. «Per 4-5 anni ha pagato senza aver fatto nulla». Il problema però è un altro…

GILETTI “BENOTTI NON HA LAUREA ALLA SAPIENZA”

«Sono stato già querelato anche da Arcuri e da Benotti. Non mi interessa, noi andremo fino in fondo. Bisogna dire la verità ed essere trasparenti. Se il signor Benotti è laureato, può chiamarci. Noi siamo in diretta, se abbiamo preso una cantonata ha un’ora e mezza di tempo per dircelo e ci assumeremo la responsabilità», dichiara Massimo Giletti a Non è l’Arena. Il conduttore non esclude che possa essersi laureato altrove, ma non avrebbe dovuto indicare l’Università La Sapienza nel suo curriculum.

«Tutti gli atti che ha firmato sono illegittimi? Questo apre degli scenari. Faccio fatica a pensare a quei ruoli senza una laurea», si chiede Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ospite in studio. «Faccio fatica a pensare a Delrio che fa consulente giuridico una persona che stando a queste carte non è laureato alla Sapienza». Sileri prosegue: «Per fare il consulente giuridico occorre il titolo o era un incarico privato?». Allora Massimo Giletti prova a far contattare l’avvocato di Mario Benotti.

