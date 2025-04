Nato nel 1936 a Buenos Aires, Papa Francesco è figlio di emigranti piemontesi, più precisamente di Asti: i nonni si spostarono in Sud America per sfuggire al fascismo, al quale si erano opposti con decisione e determinazione. Il papà del Pontefice, Mario Bergoglio, faceva il ragioniere nelle ferrovie, mentre sua mamma, Regina Maria Sivori, si occupava dei cinque figli e della casa. I genitori di Papa Francesco, come raccontato dalla sorella Maria Elena, comprarono una casa nel quartiere Flores: una cucina enorme ma poco spazio nelle altre stanze. E per questo, come raccontato ironicamente da Maria Elena a “Repubblica”, Mario Bergoglio e Regina Maria Sivori non sapevano più dove mettere i loro cinque figli. L’infanzia di Papa Francesco con i suoi genitori e i suoi fratelli fu molto felice: si andava a messa, poi si mangiava tutti insieme. Pranzi lunghissimi con tante portate, e poi dolci.

“Eravamo poveri ma con grande dignità, e sempre fedeli a quella che per noi era la tradizione italiana” ha spiegato la sorella di Papa Francesco, raccontando che i loro genitori sono sempre rimasti ancorati alle tradizioni e alla cultura italiana, nonostante fossero ormai da tanti anni in Argentina. Il papà di Papa Francesco, Mario Bergoglio, era contabile nelle ferrovie. In casa lavorava solo lui, mentre la moglie si occupava della famiglia e dei figli.

Mario Bergoglio e Regina Maria Sivori, genitori di Papa Francesco: “Erano innamoratissimi”

I genitori di Papa Francesco sono stati un esempio per Jorge Mario, che è cresciuto in una famiglia ricca d’amore e di buoni esempi. Il papà, Mario Bergoglio, lavorava nelle ferrovie: una volta arrivato in Argentina aveva già il titolo di studio da contabile che non gli venne però riconosciuto: per questo inizialmente lavorò in fabbrica, per poi specializzarsi appunto in contabilità. Per Jorge Mario e i suoi fratelli, crescere in una famiglia italiana, è significato anche fare i conti con l’autorità del padre senza quel maschilismo che invece si respirava in altre famiglie: “Non ci ha mai picchiato” ha raccontato la sorella Maria Elena a “Repubblica”.

Il papà di Papa Francesco è morto quando i suoi figli erano appena diventati adulti, per un infarto, spezzando il cuore alla moglie Regina Maria Sivori. “Era innamoratissimo della mamma e le portava sempre dei regali” ha rivelato ancora la sorella del Pontefice. Un grande amore terminato troppo presto.