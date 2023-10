Mario Biondi, 9 figli e una famiglia allargata “mi riempio d’amore per loro”/ “Ci sono discussioni, ma…”

Mario Biondi e la sua famiglia allargata: “Mi riempio d’amore per loro“

Mario Biondi, pronto alla pubblicazione del nuovo disco e ad un tour nei teatri da novembre, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera, in cui si è soffermato in particolare sulla sua famiglia. Padre di nove figli avuti da 4 donne, l’ultima delle quali sposata a settembre, il cantante ha così parlato della sua grande famiglia allargata: “Mi danno grandissime soddisfazioni e mi riempio d’amore per loro. Compaiono tutti nel video di “My favorite things”, cover a loro dedicata. Non posto mai foto personali, ma questo video ha una valenza diversa, è stato molto coinvolgente, divertente e tragicomico, come quando la più piccola, Mariaetna, che ora ha 3 anni, è scoppiata in lacrime. È un po’ un documento che resta, per me e per loro».

Romina, la misteriosa compagna di Mario Biondi/ Con lei i due figli più piccoli, il rapporto con le ex e...

Nove figli tanto desiderati e tanto amati, anche se a suo dire sarebbero pochi: “Li guardo quando siamo tutti insieme, faccio una sorta di conteggio e dico “ma sono solo questi?”. Mi sembrano sempre pochi, forse perché adoro quando siamo in tanti, quando c’è condivisione. Avere tanti amori vicino è una benedizione incredibile».

Mario Biondi/ L'amore per la musica e per la sua grande famiglia: nove figli da tre donne diverse...

Mario Biondi, decimo figlio? “Credo di sì“

Nonostante i nove figli, Mario Biondi ambisce ad allargare il proprio nucleo familiare con il possibile arrivo di un decimo figlio: «Credo proprio di sì. So che è una scelta non comune, siamo in un’epoca molto autoreferenziale, dedicata a noi stessi, in cui si preferisce divertirsi, andare in vacanza, fare altro. Nella mia mentalità ho scoperto che non sono fatto così. Vivo anche io la mia vita e ci tengo a dire che non faccio sacrifici per vivere i miei figli, li faccio perché voglio vivere i miei figli».

Una grande famiglia allargata nella quale si cerca sempre di andare d’accordo e di consolidare un ambiente armonico e civile, anche se non è sempre facile: “Ci sono discussioni, litigi, sguardi, battutine ed è normale. Ma l’importante è restare sempre entro un livello civile. Loro si chiamano fratelli, non ci sono fratellastri».

Mario Biondi, vita privata/ "Bisogna osare", nove figli con quattro donne diverse

© RIPRODUZIONE RISERVATA