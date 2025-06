Originario di Catania, dove è nato nel 1971, Mario Biondi ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica cantando nei cori gregoriani in chiesa. Specializzatosi in lingua inglese, dal 1988 Mario Biondi ha cominciato a lavorare con grandi cantanti dell’epoca, come Ray Charles. Appassionato di soul, si è specializzato appunto nel genere, pubblicando 13 album nel corso della sua carriera. Una vita professionale molto ricca quella di Mario Biondi ma quella privata non è affatto da meno, anzi. L’artista catanese ha infatti ben dieci figli: dieci ragazzi nati da donne diverse.

I primi due figli, infatti, sono nati dalla storia con Sara Maria Papotti. Quattro sono poi nati dalla storia con Monica Farina. La settima figlia è nata dalla storia d’amore con Giorgia Albarello mentre gli altri tre sono venuti al mondo dalla storia con Romina Lunari, sua moglie dal 2023. Dieci ragazzi, quelli nati da Mario Biondi e dalle sue compagne e mogli, che oggi sono molto uniti tra loro. “Tra loro si chiamano fratelli, non sono fratellastri” ha spiegato il cantante. I suoi ragazzi, come in tutte le famiglie, litigano e discutono tra loro ma l’amore è sempre il filo conduttore della loro famiglia.

Per Mario Biondi, “avere tanti amori vicino è una benedizione incredibile”. Il fatto di avere dieci figli è dunque una benedizione per l’artista catanese, che ha sempre desiderato una famiglia numerose e felice. Oggi, seppur numerosa e allargata, la famiglia di Mario Biondi è molto unita: non mancano litigi e discussioni, ovviamente, ma i suoi dieci figli nati da quattro compagne diverse sono molto legati, sentendosi fratelli e mai fratellastri. Due delle figlie di Mario Biondi, Marika e Zoe, hanno deciso di seguire la sua strada nel mondo della musica: cantano infatti in tour con Renato Zero come coriste.