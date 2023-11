Mario Biondi choc contro Amici/ “Poveri piccoli spremuti e fregati per una vana gloria”

Mario Biondi, stoccata social al talent show: ecco cosa ha detto

Nelle ultime ore sono arrivare pesanti critiche ad Amici di Maria De Filippi, sia da parte di Morgan che del noto artista Mario Biondi. Entrambi non si sono risparmiati con le polemiche riservate al talent show, usando parole ed espressioni piuttosto taglienti.

“Ma Zerbi non ha una visione della musica né antica né moderna, non ce l’ha e basta” ha detto il giudice di X Factor 2023. A lui si è aggiunto Biondi che ha aggiunto: “Poveri piccoli spremuti e fregati per una vana gloria.” Nonostante gli allievi del talent abbiano poi avuto buone possibilità di carriera (Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elodie, Annalisa ecc.” i due artisti non sembrano proprio apprezzare il format proposto da Mediaset. Ci sarà una replica da parte della conduttrice?

Morgan contro Amici: “Sono scappato, era un inferno”

Nel 2017 Morgan ha fatto parte del corpo insegnati del talent show condotto da Maria De Filippi. Lo scorso anno, ai microfoni di Belve, l’artista ha svelato di aver scelto di andare via dal programma perchè “un inferno”. Il giudice ha, dunque, smentito di essere stato cacciato.

“Da Amici me la sono data a gambe levate. Mi ricordo benissimo quella sera in cui me ne sono andato, avevo ancora il microfono e la gente diceva ‘Perché te ne vai?’. Agli addetti lavori dicevo ‘Perché sono comunista, perché ormai avevo perso ogni speranza di poter dialogare con loro. E allora ho detto l’unica cosa che potevo dire a loro, che sono comunista” ha affermato. E ancora: “Avrò detto ‘sono comunista’ cinquecento volte quella sera, scappando e chiamando di volta in volta quelli che c’ erano. Dicevo ‘Andiamo, ragazzi, gambe in spalla’ e scappavo, scappavo, scappavo finché sono arrivato sulla Tiburtina”.

