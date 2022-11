Mario Biondi/ “La musica è una sorta di fotografia eterea”

Mario Biondi ospite di 070, il concerto di Renato Zero

C’è anche Mario Biondi tra gli ospiti di 070, il concerto di Renato Zero giunto al suo secondo appuntamento su Canale 5. Un’occasione preziosa per rendere omaggio alla carriera di un artista che non smette di stupire e di essere amato. L’occasione per celebrare un’amicizia, ma anche e soprattutto l’amore per la musica che spesso diventa portatrice di messaggi importanti.

“Essere un romantico, credere nell’amore, nella fratellanza, nelle utopie, nei sogni”, ha detto Mario Biondi, uno che crede fortemente in determinati valori. In una intervista rilasciata alla Voce di Mantova, in occasione del suo “Romantic tour”, il cantante ha anche parlato del suo ultimo disco e soprattutto del potere della musica, di quella capacità di far rifiorire e risvegliare ricordi, sensazioni ed emozioni assopite.

Mario Biondi tra musica e utopie: “Ho un sogno…”

“La musica è una sorta di fotografia eterea che garantisce una memoria forte di un periodo, uno stato d’animo o una sofferenza. È una forza che può dare all’anima dell’uomo energie positive”, ha spiegato Mario Biondi a proposito di musica e arte. Per quanto riguarda il suo ultimo disco, invece, l’autore parla di romanticismo globale.

“C’era un tempo in cui sulla terra regnava la pace, la gioia e la felicità regnavano, ogni uomo conosceva la propria forza e la propria potenzialità – spiega sempre ai microfoni della Voce di Mantova – Una visione super utopistica che ho voluto riprendere in questo periodo dove si propende a guardare i difetti degli altri per valorizzare la propria forza. Il mio sogno, invece, è che ognuno di noi possa capire e ricavare la forza che c’è dentro di sé senza screditare o sminuire il prossimo”.

