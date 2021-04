MARIO BIONDI/ Le polemiche sulla crisi della musica italiana

Ci sarà Mario Biondi tra gli ospiti della puntata di Italia Sì in programma questo sabato. Con Marco Liorni conduttore della trasmissione, il famoso soul singer italiano cercherà di chiarire i contenuti di un’intervista che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. Si parlava della crisi della musica italiana e Mario Biondi ha avanzato la proposta di far trasmettere nelle radio solo canzoni nostrane: un modo per portare avanti le produzioni italiane ma che è suonato come discriminatorio nei confronti dell’intera scena musicale, considerando che molti artisti stranieri comunque lavorano nel nostro paese, vivendo le medesime difficoltà di tutti gli artisti in tempo di pandemia. In un’intervista al Corriere della Sera, Biondi ha sottolineato di essere stato frainteso o quantomeno di aver visto estremizzato il suo pensiero. Per quanto sia dell’idea che agli artisti del nostro paese serva un aiuto, considerando quanto l’emergenza Covid in Italia ha colpito il settore, il soul man ha sottolineato di non aver mai pensato a un “embargo” per le canzoni straniere sui network radiofonici.

MARIO BIONDI: “AIUTIAMO LA MUSICA DI CASA NOSTRA”

Mario Biondi ha voluto chiarire il suo pensiero ulteriormente in un’intervista rilasciata al settimanale Panorama: “Ma come, dici queste cose proprio tu che canti in inglese? Io mica ho detto che mi fa schifo la musica inglese o americana, non ho alcuna avversità con la musica straniera, anzi, ho semplicemente detto di sostenere la musica di casa nostra, che è in un periodo difficile: basta affacciarsi dalla finestra per vedere che non c’è più musica dal vivo, da nessuna parte”, ha spiegato Biondi che cercherà di sfruttare la platea di Italia Sì per proporre alcune soluzioni che potrebbero sostenere l’industria musicale italiana in un momento così delicato.

“Ho guardato la manifestazione dei Bauli in piazza, mi sono sentito anche con alcuni ragazzi che partecipavano, di cui molti hanno lavorato con me, e ho pensato, sì, è vero che loro hanno bisogno di esser riconosciuti come lavoratori dello spettacolo, è una situazione che conosco molto bene, ma io sono andato ancora più indietro. La verità che siamo in un momento di grande difficoltà generale e poi vedi che il 56% della musica programmata in Italia è straniera, mentre il 44% nazionale. Me la prendo con i radiofonici? Un po’ sì. Ci sta che dovete spingere dei lavori che vi forniscono dei rientri, attraverso le percentuali editoriali, ormai non è più un mistero per nessuno, ma dico solo: il mondo è grande, creiamo degli spazi per tutti.“

