Mario Biondi/ Quando i figli hanno da insegnare ai padri

In una recente intervista Mario Biondi, oggi ai Tim Summer Hits, ha dichiarato che i figli hanno tantissimo da insegnare ai padri e che dare la vita è comunque il dono più bello che abbiamo l’opportunità di fare al mondo. Dice che i figli sono sostenitori e giudici imparziali da loro si apprende osservando specialmente nel momento della crescita se le scelte che i genitori compiono sono quelle migliori i figli di Mario Biondi hanno la musica nel sangue questo è un dato di fatto cosa sarà il loro futuro è solo una loro scelta. L’ultimo album uscito agli inizi del 2022 di Mario Biondi si intitola Romantic è fa parte del progetto musicale che lo vedrà impegnato in tournée sia in Italia che all’estero, sarà un viaggio musicale per raccontare l’amore romantico, sia fraterno che familiare o di coppia, un romanticismo a trecentosessanta gradi visto in tutte le sue sfaccettature.

Mario Biondi, una voce che tocca le corde dell’anima

Mario Biondi, al secolo Mario Ranno, nasce a Catania 51 anni fa figlio di Stefano Biondi, prende dal padre il cognome d’arte. Da sempre innamorato della musica segue le orme del padre, la voce intensa e vellutata accarezza con dolcezza le corde dell’anima, tanto che già fin da molto piccolo entra a far parte del coro gregoriano e fa concerti in tournée per l’Italia. Crescendo la passione per la musica inglese farà preferire a Mario la sonorità delle parole anglosassoni così che deciderà di seguire le orme dei grandi della musica soul americana, per questo preferisce cantare in inglese. Appena diciottenne fa da spalla a Ray Charles e per il grande amore che da sempre coltiva per la musica blues e soul questa per Mario è una grande possibilità. Le collaborazioni che seguono sono molte, sia italiane, come Gianni Bella che dichiara essere un grande amico, Renato Zero con il quale partecipa alla tournée del 2009 “Sei Zero ” cantando con lui “,Nei giardini che nessuno sa ” della quale è coautore e ” Non smetterei più”.

I successi in scala mondiale

I successi di Mario Biondi sono su scala mondiale la canzone “Is what you are” è quella che tutti provano a imitare immaginando solo di avere la potenza delle sue corde vocali. Nella vita privata Mario Biondi è super impegnato dato che ha ben nove figli nonostante il lavoro lo porti spesso lontano da casa lui stesso ha dichiarato che i figli sono pezzi di cuore e fa sempre il possibile per seguire ognuno di loro ed essere un padre presente. Sposò per 15 anni con Monica Farina, cantante originaria di Parma con la quale ha avuto 6 figli . e tre figlie nei due rapporti successivi uno con Giorgia Albarello e due con l’attuale compagna non è nota al pubblico la sua identità ma sappiamo che dal rapporto sono nate due bambine In totale il cantante ha nove figlie, cinque bimbe e quattro maschietti.

