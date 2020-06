Mario Biondo, i genitori: “Fate giustizia”/ “Dichiarato suicidio prima dell’autopsia”

Nel corso della puntata de “La Vita in Diretta” di oggi, martedì 16 giugno 2020, è stato ripercorso passo a passo il caso di Mario Biondo, il giovane cameraman palermitano trovato morto alle 17.10 del 30 maggio 2013 presso la sua abitazione della calle de la Magdalena, a Madrid, dove viveva con la moglie Raquel Sanchez Silva. Secondo gli agenti, il cadavere del giovane è stato ritrovato appeso a un’esile libreria: per la Giustizia spagnola si tratta di suicidio, mentre dall’Italia piovono dubbi infiniti. La mamma del ragazzo, Santina, ha dichiarato: “Conoscevamo bene nostro figlio, non si è suicidato. Leggendo i fascicoli pervenuti dalla Spagna, quello che c’era scritto non era affatto convincente. Non hanno neppure preso le impronte ed è stato determinato il suicidio prima ancora di avere l’autopsia. C’è qualche mano potente che sta proteggendo qualcuno, ne siamo convinti. Non bisogna essere dei bravi esperti per studiare le foto del ritrovamento e, forse, non c’era bisogno neppure di un’ulteriore autopsia. Non ci si può impiccare in quella posizione e con un nodo alto: sarebbe caduto a terra. È stato posizionato quando era in rigor mortis“.

MARIO BIONDO, I GENITORI: “TROPPI DEPISTAGGI”

Il 21 luglio sarà una data fondamentale, perché lì si discuterà della possibile archiviazione del caso di Mario Biondo dopo 7 anni. La Procura generale la richiede perché in realtà il caso si è svolto in Spagna e c’è sempre bisogno di una rogatoria internazionale. Intanto, il medico legale che ha eseguito l’autopsia in landa iberica è indagato per una firma difforme sulla prima relazione, diversa da quella posta sulla seconda perizia, chiesta dalla famiglia sarebbe. Inoltre, lo stesso professionista afferma di aver eseguito una serie di attività sugli organi interni che in realtà non sono state rilevate dal professor Procaccianti, colui che ha eseguito l’esame autoptico sul cadavere in Italia. Per quanto riguarda Raquel, la compagna di vita di Mario, mamma Santina, inquadrata accanto al marito Giuseppe, ha asserito: “Non ha dimostrato alcun amore per mio figlio, nessuna pietà per me come madre. Ha vissuto tutto in maniera distaccata. Ha preso la sua posizione e ci ha mandato a quel paese. Perché? Ha qualcosa da nascondere?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA