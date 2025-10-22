Morte di Mario Biondo, la famiglia annuncia nuovo ricorso per riaprire il caso dopo l'ammissione del tribunale di Madrid che ha aperto all'ipotesi omicidio

Il giallo della morte di Mario Biondo, il cameramen italiano trovato morto nel suo appartamento a Madrid il 30 maggio del 2013, torna su Chi L’ha visto? con importanti novità che riguardano una possibile riapertura delle indagini per omicidio dopo che il Tribunale spagnolo ha finalmente ammesso questa ipotesi nonostante siano passati 12 anni, nel corso dei quali, dopo vari processi la conclusione era stata sempre quella del suicidio.

Una notizia che costituisce una grande vittoria per la famiglia, che fin da subito ha chiesto giustizia e verità per il ragazzo, sostenendo la tesi del delitto compiuto da qualcuno, con numerose prove a testimonianza del fatto che un gesto volontario sarebbe stato improbabile.

Tra queste, l’importante sentenza del Tribunale di Palermo arrivata nel 2022, che confermava un possibile assassinio e successivamente l’ammissione da parte delle autorità giudiziarie sulle gravi mancanze di accertamenti tempestivi, che portarono troppo in fretta ad archiviare la questione riaprendo il fascicolo solo dopo, quando ormai era troppo tardi per acquisire prove, perquisizioni e testimonianze per la ricerca di un colpevole.

Morte Mario Biondo, la famiglia annuncia nuovo ricorso alla Corte Costituzionale per riaprire indagini sull’ipotesi omicidio

La famiglia di Mario Biondo, dopo la notizia del tribunale di Madrid che ha per la prima volta aperto alla tesi dell’omicidio, ha espresso soddisfazione dichiarando di voler presentare un nuovo ricorso alla Corte Costituzionale per chiedere di riaprire il caso e far ripartire le indagini proprio in questo senso per cercare un colpevole e dimostrare che il cameraman non si è suicidato, come invece era stato stabilito inizialmente archiviando il fascicolo senza procedere ad ulteriori accertamenti.

Ora potrebbero finalmente essere presi in considerazione tutti quegli elementi, sempre tralasciati dalle inchieste ufficiali, che potrebbero portare ad una svolta, compresi nuovi interrogatori alla moglie di Biondo, Raquel Sanchez Silva, che fin da subito aveva avuto atteggiamenti considerati sospetti, interrompendo ogni contatto con i familiari del marito dopo il funerale e dichiarando sempre di credere all’ipotesi del gesto volontario senza mostrare particolare interesse nel voler proseguire nel percorso giudiziario investigativo, che poteva scoprire qualche indizio in più sulle circostanze e le dinamiche dell’accaduto.