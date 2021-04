Mario Biondo/ “Non era solo in casa al momento della morte”, social sotto controllo?

La morte di Mario Biondo, il giovane cameraman palermitano trovato senza vita nella sua casa di Madrid il 30 maggio 2013 sarebbe ancora avvolta nel mistero. La famiglia dell’uomo non avrebbe mai creduto alla tesi del suicidio nonostante le autorità spagnole abbiano da tempo sentenziato tale tesi. Tante le anomalie legate alla vicenda ed emerse in queste ore. Ad occuparsene è stato anche Giovanni Terzi in un lungo articolo per Libero Quotidiano, il quale ha ripercorso le tappe più importanti del giallo, a partire dalla storia d’amore tra Mario e la nota conduttrice spagnola Raquel Sanchez Silva, divenuta sua moglie. Ci sono voluti anni prima che la famiglia, sostenuta dall’avvocato Carmelita Morreale potesse ribaltare la tesi del suicidio. “Abbiamo lottato strenuamente perchè il caso non venisse archiviato”, ha commentato l’avvocato.

“E pochi giorni fa grazie al lavoro investigativo dell’Emme Team abbiamo depositato presso la Procura Generale della Corte d’Appello di Palermo un report contenente delle novità importantissime per consentire la prosecuzione delle indagini e dei necessari approfondimenti investigativi”, ha aggiunto.

MORTE MARIO BIONDO: NUOVA SVOLTA, LE ULTIME NOVITÀ

In merito alle novità sottoposte all’attenzione dei magistrati, l’avvocato della famiglia di Mario Biondo ha spiegato che l’omicidio del giovane palermitano sarebbe avvenuto tra mezzanotte e l’una del 30 maggio 2013. “E infatti, dalle nuove investigazioni contenute nei tabulati telefonici e di internet, è emerso che oltre al cellulare di Mario c’erano collegati altri due smartphone ai suoi account Facebook e Twitter, di cui uno dei due si era agganciato al wi-fi dell’appartamento”, ha spiegato il legale. Al momento però si tratta di ignoti ma l’avvocato ha sottolineato come uno dei due si sarebbe agganciato automaticamente al wi-fi “e questo sta a significare che era nella memoria di quel dispositivo”. Ciò che sarebbe emerso, spiega Terzi su Libero, è che più persone avrebbero avuto accesso ai social di Mario senza che lui se ne fosse accorto proprio la notte della sua morte. La sera prima del decesso, ha spiegato l’avvocato, Mario Biondo avrebbe usato il profilo Facebook per parlare con la sua famiglia in Italia. Due minuti dopo la mezzanotte, un altro cellulare accede al Facebook di Mario e alle 00.48 si aggancia al wi-fi di casa “dimostrando che Mario quella notte non era solo in casa”.

Secondo il suo avvocato, dai tabulati sarebbe emersa questa importante verità. Inoltre la mattina del 30 maggio i due dispositivi che controllavano i social di Mario Biondo si sarebbero collegati quasi in contemporanea. Inoltre, uno dei due cellulari si sarebbe connesso lo stesso giorno in due circostanze sempre dall’appartamento di Mario. Altri aspetti sarebbero invece ancora tutti da chiarire: la carta di credito di Mario, la notte del decesso, sarebbe stata usata tre volte in un locale a pochi chilometri da casa, ma da chi? Eppure il suo cellulare sarebbe rimasto collegato al wi-fi di casa per l’intera notte. Intanto il gip di Palermo ha disposto una proroga delle indagini per ulteriori 6 mesi.



