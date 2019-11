Mario Biondo, omicidio o suicidio?/ Video, “reperti autopsia contraffatti” (Iene)

Le Iene tornano ad occuparsi del caso Mario Biondo, il cameraman palermitano trovato morto impiccato alla libreria di casa a Madrid, dove conviveva con la moglie Raquel Sanchez Silva, star della televisione spagnola in circostanze “poco chiare”, per usare un eufemismo. Le autorità iberiche hanno archiviato frettolosamente il decesso di Mario, avvenuto il 30 maggio del 2013, come un caso di suicidio. Un’ipotesi, quest’ultima, confermata anche dalla terza autopsia effettuata in Italia, ma alla quale i genitori di Mario Biondo non hanno creduto neanche per un secondo, convinti che il figlio sia stato vittima di omicidio. La mamma del giovane siciliano, Santina, ai microfoni de “Le Iene Show”, ha dichiarato: “E’ impossibile che tu effettui un’autopsia e faccia queste caz*ate“. Ma di cosa parla mamma Santina di preciso? Il riferimento è ad alcune clamorose incongruenze rispetto alla versione ufficiale fornita dalle autorità spagnole.

MARIO BIONDO, “REPERTI AUTOPSIA CONTRAFFATTI”

Come si legge sul portale de Le Iene Show, che ha pubblicato un video di anticipazioni del servizio che andrà in onda questa sera su Italia 1, l’autore dell’inchiesta Cristiano Pasca potrebbe avere scoperto qualcosa di clamoroso che, se confermato, cambierebbe completamente lo scenario di un caso archiviato come suicidio. Ma torniamo alle parole di Mamma Santina: quali sono le caz*ate relative all’autopsia da lei menzionate? Da ciò che si può intuire i reperti del corpo di Mario Biondo consegnati per eseguire alcuni test sono stati racchiusi in un sacchetto, contenente i cosiddetti “panetti” e i “vetrini” su cui vengono fissati i tessuti prelevati dalla salma, contrassegnato dal codice “5713”. Quando i genitori di Mario si mettono pazientemente a fotografarli e ad ordinarli, però, fanno una scoperta clamorosa: “Più della metà avevano il numero contraffatto: cioè un 5113 è stato fatto diventare 5713“.

