Mario Bonduan, scomparso nel 2009/ Le figlie: “Speriamo ancora che sia vivo”

Mario Bonduan, pensionato di Dosson di Casier (Treviso), è scomparso il 30 dicembre 2009 e, da allora, non si hanno più sue notizie. All’epoca l’uomo aveva 67 anni ed è sparito mentre stava trascorrendo una vacanza con la famiglia a San Candido, in provincia di Bolzano. Attraverso le colonne del settimanale “Giallo”, le figlie Stefania e Angela, 47 e 48 anni, gli inviano un messaggio, nella speranza che il loro genitore sia ancora in vita: “Buon anniversario di matrimonio, papà. La tua adorata Anna non è più con noi, ma noi vogliamo credere che tu invece ci sia ancora, anche se non abbiamo più tue notizie da oltre dodici anni. E quindi gli auguri te li facciamo da qui: il 20 maggio tu e la mamma avreste festeggiato le nozze d’oro e i vostri cinquant’anni di matrimonio, ma lei se n’è andata per sempre il 30 gennaio del 2018”.

Le donne si rivolgono ai lettori nell’auspicio di poter rintracciare e riabbracciare il loro padre, Mario Bonduan: “Dentro di noi siamo sicure che tu possa tornare a casa, papà – scrivono le due sorelle –. Purtroppo siamo anche consapevoli della possibilità che tu sia privo di vita nella zona di San Candido o del Montello, da dove, a settembre del 2010, è arrivata una delle segnalazioni ritenute attendibili anche dalle autorità. Potresti essere privo di vita anche in qualche obitorio e per chissà quale strana ragione ancora non identificato. Abbiamo però anche la speranza che tu possa esserti unito a qualche gruppo di clochard e che abbia trovato il modo per sopravvivere a questi lunghi, eterni, 12 anni e mezzo”.

MARIO BONDUAN, LE FIGLIE: “HA SOPRACCIGLIA VISTOSE E IL NASO AQUILINO”

Le figlie di Mario Bonduan, dunque, lanciano un appello: “Ci rivolgiamo a chiunque operi in qualche struttura di accoglienza o transiti per lavoro oppure per turismo nei pressi delle stazioni, affinché possano prestare attenzione e magari fare una segnalazione, anche nel dubbio. Come diciamo da sempre, da quando nostro padre è sparito, è meglio una segnalazione vana che una non segnalazione”.

E, ancora: “Nostro papà Mario Bonduan ha sopracciglia vistose e il naso aquilino. Inoltre, gli manca un dente nell’arcata superiore sinistra. Si tratta di dettagli che non possono essere cambiati nel tempo e che possono essere preziosi per il suo riconoscimento e per riportarlo da noi, che non smettiamo di cercarlo”.

