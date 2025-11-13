Sono stati chiesti 30 anni di reclusione per Oscar Maggi: è accusato di concorso in omicidio per la morte di Mario Bozzoli nel 2015

È entrata nel vivo il secondo filone del processo relativo all’omicidio dell’ex imprenditore bresciano Mario Bozzoli che vede al centro l’operaio Oscar Maggi accusato di concorso in omicidio per i fatti già imputati al nipote della vittima Giacomo, nel frattempo condannato in via definitiva all’ergastolo poco più di un anno fa; mentre si attende ancora l’avvio del terzo processo che dovrebbe coinvolgere l’altro nipote di Mario Bozzoli – Alex – e l’ex operaio Aboagy Akwasi, entrambi accusati di falsa testimonianza durante il processo principale.

Strage di Erba, Tarfusser "Perché sono certo dell'innocenza di Olindo e Rosa"/ "Revisione? Dietro le quinte…"

Per sbrogliare la matassa di questo (ormai vecchio) caso e capire cosa stia succedendo aoccorre tornare indietro con la mente fino all’8 ottobre del 2015: quella notte, infatti, Mario Bozzoli sparì misteriosamente nel nulla dopo essersi recato presso la sua fonderia, senza lasciare alcuna traccia che potesse avvalorare la tesi di un suicidio o di un allontanamento volontario; peraltro nessuno dei due dimostrato dalle prove che furono raccolte.

Delitto di Garlasco, Lovati sentito da Procura Brescia/ "Emerso un solo problema. Ecco cosa mi hanno chiesto"

La svolta nel caso di Mario Bozzoli si ebbe a fronte di due differenti evidenze: la prima fu la scoperta di una fumata anomala quella sera che costrinse al riavvio di uno dei forni della fonderia; mentre la seconda fu un’intercettazione tra Oscar Maggi e Aboagy Akwasi in cui il primo disse al secondo che se Giuseppe Ghirardini (anche lui ex operaio della fonderia, peraltro morto suicida solamente pochi giorni dopo la sparizione di Mario Bozzoli) avesse parlato, sarebbero stati “tutti rovinati”.

Mario Bozzoli, di cosa è accusato Oscar Maggi: secondo i PM fu lui a riattivare il forno della fonderia per distruggere il corpo

Si è arrivati così alla tesi sostenuta dai PM durante il primo processo su Mario Bozzoli: l’idea – di fatto confermata dalle udienze – è che il nipote dell’imprenditore lo uccise all’interno della fonderia per dei dissapori personali (dal conto suo Giacomo si è sempre detto innocente, dunque il movente effettivo non è mai emerso), gettando poi il corpo nel forno che si bloccò e che fu riavviato; cagionandone la completa distruzione di ogni elemento utile all’identificazione.

Cecilia De Astis: irreperibili i genitori della bimba rom 11enne/ "Abbandonata senza figure autorevoli"

Giacomo in questo piano fu (sempre secondo i PM) aiutato proprio da Oscar Maggi che quella sera era il responsabile degli impianti della fonderia: fu lui – conscio o meno del proposito iniziale del nipote di Mario Bozzoli – a riavviare il forno dopo l’interruzione improvvisa e proprio per questo nel processo che si è aperto ieri la pubblica accusa ha chiesto 30 anni di reclusione per concorso in omicidio; mentre gli altri tre indagati – Akwasi e Alex Bozzoli, ma anche il defunto Ghirardini – avrebbero coperto l’accaduto nei successivi interrogatori.