Mario Calabresi chi è/ Moglie Caterina Ginzburg, carriera e biografia

Mario Calabresi chi è: carriera, biografia e vita privata

Mario Calabresi sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Ma chi è e qual è la storia del noto giornalista italiano? Nasce a Milano nel 1970; a soli due anni assiste alla morte del padre il commissario Luigi Calabresi assassinato nel’72 da un commando davanti la sua abitazione.

Mario Calabresi inizia il corso di giurisprudenza e storia all’Università di Milano, ma senza laurearsi. Dopo qualche anno comprende quale sia la sua vera inclinazione e si iscrive all’Istituto “Carlo De Martino” per la formazione al giornalismo. Da lì ottiene lavora per numerosi giornali in qualità di direttore per La Stampa, di cronista per ANSA e, infine, direttore di la Repubblica. Nella sua vita privata è stato sposato con Caterina Ginzburg, dalla quale ha avuto due figlie femmine.

Mario Calabresi: chi è la moglie Caterina Ginzburg

Mario Calabresi ha sposato Caterina Ginzburg, dalla quale ha avute due gemelle. Nipote della scrittrice Natalia Ginzburg, è nata a Roma nel 1970. E’ cresciuta a Bologna dove ha intrapreso i suoi studi ottenendo la Laurea in Lettere e filosofia con 110 cum Laude nel 1994.

Caterina Ginzburg è divenuta una personalità di spicco del mondo del giornalismo. Nella sua permanenza a Roma ha lavorato nell’ufficio stampa di Pds, Ds, Cgl, e altri sindacati. La moglie di Mario Calabresi ha vissuto un lungo periodo a New York per motivi famigliare dove ha seguito dei corsi di perfezionamento per la lingua. Nel 2009 è tornata a Torino dove si è stabilita in modo definitivo. Nel 2011 ha contribuito a fondare Xkè? contributo culturale per le scuole medie e superiori.

