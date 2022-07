Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi: il messaggio per Totti/ A febbraio disse…

Marco Caucci, il messaggio per Francesco Totti

Non si placano i rumors e le indiscrezioni sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo aver ufficializzato la separazione, Ilary ha scelto di concedersi un viaggio con i figli come ha svelato con alcune storie pubblicate su Instagram mentre Totti non è ancora tornato sui social. All’ex capitano della Roma viene continuamente accostato il nome di Noemi Bocchi che si sarebbe lasciata andare ad uno sfogo social dopo tante chiacchiere.

Nessun commento, invece, da parte dell’ex capitano della Roma il cui nome fu accostato a quello di Noemi Bocchi già lo scorso febbraio quando Dagospia che ha lanciato l’indiscrezione sul comunicato della separazione prima che fosse ufficiale, aveva parlato della presunta crisi che, all’epoca, stava attraversando il matrimonio di Totti e della Blasi. Un articolo di Maria Corbi per “la Stampa” ha così ricordato alcune dichiarazioni dell’ex marito di Noemi Bocchi che oggi ha ricondiviso.

Mauro Caucci, il primo commento sul gossip Totti-Noemi Bocchi dello scorso febbraio

Come ricorda Dagospia riprendendo un articolo di Maria Corbi per La Stampa, lo scorso febbraio, Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, imprenditore nel marmo e team manager del Tivoli calcio, commentando il gossip su un presunto flirt tra Francesco Totti e l’ex moglie Noemi Bocchi che era stato già smentito, si lasciò andare alle seguenti dichiarazioni:

“Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie… Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione».

