Mario Caucci, ex marito Noemi Bocchi/ “Per lei ho rotto con la mia famiglia”

Mario Caucci: 11 anni insieme a Noemi Bocchi

Mario Caucci, imprenditore romano, è stato sposato per 11 anni con Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti. Si sono lasciati nel 2017, la separazione giudiziale si è conclusa nel 2019, ma non sono ancora divorziati. Caucci, che oggi è fidanzato con Martina, ha investito molto nel suo matrimonio: “Ho fatto in modo che quella fosse la storia più bella del mondo. E lo è stata. Dopo di me, qualunque persona scelga non riuscirà mai ad eguagliare quello che è stato, per un semplicissimo fatto: io l’ho amata più di qualsiasi altra cosa al mondo. Per lei ho fatto guerre, ho discusso con tutta la mia famiglia. Ho perso rapporto per proteggere quello che stavamo costruendo insieme, ha detto in una lunga intervista sulle pagine di Chi. Caucci ha rivelato di aver rotto con la sua famiglia mentre era sposato con Noemi: “Non volevo sentire nessuno dei miei familiari più stretti. Tutti mi dicevano di fare attenzione, che non era la strada giusta, che non andava bene. Sono arrivato a uscire dalle nostre aziende. Sono stato messo nella condizione di essere emarginato, perché più ero solo e più potevo essere governabile“.

Mario Caucci: “Con Noemi? Ricerca sconsiderata della felicità”

Sulle pagine di Chi, Mario Caucci ha ricordato gli anni in cui era sposato con Noemi Bocchi, matrimonio su cui ha investito molto. Quali erano le perplessità della sua famiglia? “Io e mia moglie eravamo presi da una ricerca sconsiderata della felicità, ma una felicità intesa come un’acquisizione sfrenata di beni materiali e, quindi, tutto che faceva parte dei valori di un essere umano veniva sempre meno”. Per quanto riguarda l’ex moglie, ora compagni di Francesco Totti, Caucci ha parlato in termini molto duri: “Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente – e continua a sapere oggi perfettamente – che cosa vuole e come arrivare a ottenere quello che vuole. Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie: qualsiasi cosa pur di raggiungere i propri scopi“.

