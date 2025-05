Tra i protagonisti di “Sognando… Ballando con le stelle” c’è anche Mario Cecinati, che potrebbe vincere e dunque guadagnarsi un posto come maestro in “Ballando con le stelle”. Sarà lui il professionista che riuscirà a diventare insegnante dello show di Milly Carlucci? Ci vorranno un po’ di puntate prima di scoprire se sarà davvero così ma in attesa di capire se vincerà o meno lui lo show, andiamo a scoprire chi è. Mario Cecinati è campione del mondo di danze latino americane. È inoltre vice campione del mondo in un’altra disciplina, la WDSF PD 10 Danze. Un professionista con una carriera importante alle spalle, dunque, che però non gli ha impedito di tentare anche la carriera televisiva, ma sempre nella danza. Per Mario, prendere parte al corpo di ballo di “Ballando con le stelle” sarebbe un sogno realizzato.

Nella vita privata, invece, chi è Mario Cecinati? Il ballerino è sposato con Sara Messina Denaro. Con lei balla in coppia e proprio con la moglie ha fondato inoltre una scuola di danza. Non finisce però qui, perché insieme la coppia ha fatto anche qualcosa di molto più importante di un’attività: ha avuto un figlio, Domenico. Un bambino molto amato da entrambi, genitori affezionati nonché grandi professionisti.

Chi è Mario Cecinati: le origini siciliane e l’amore per la danza

La carriera di Mario Cecinati è cominciata in età adulta. Il ballerino ha cominciato a ballare a 7 anni e negli anni successivi ha vinto diversi titoli, arrivando anche du diversi podi nazionali e internazionali. Eppure da bambino faceva calcio, come tanti altri suoi coetanei, per poi capire di voler far danza. Lo scoprì per caso, accompagnando la cugina a una lezione di ballo. Proprio con la cugina ha fatto coppia fissa per 18 anni. Poi è arrivata nella sua vita Sara, la moglie, con la quale è anche una coppia professionale. Mario è originario di Castelvetrano, in Sicilia.