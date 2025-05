C’è anche Mario Cecinati tra i ballerini protagonisti dello speciale “Sognando Ballando con le Stelle“, il dance show condotto da Milly Carlucci. In occasione dei 20 anni del dance show più seguito ed amato del piccolo schermo, Milly Carlucci ha pensato bene di organizzare una gara di ballo tra dieci professionisti del ballo pronti a sfidarsi sulla pista da ballo per conquistare un posto nel cast della prossima edizione. Tra questi c’è anche Mario Cecinati, un volto nuovo al pubblico di Raiuno, ma con una carriera di primissimo livello alle spalle. Mario, infatti, è un ballerino di danza sportiva molto conosciuto ed acclamato a livello nazionale ed internazionale che ha saputo durante la sua straordinaria carriera imporsi conquistando ottimi risultati.

Dalle pagine di Federdanza ha raccontato quando si è avvicinato alla danza sportiva, una specialità che appresenta la trasposizione del ballo, generalmente di coppia, da disciplina artistica in disciplina sportiva, con delle proprie regole. “Ho iniziato come tutti i ragazzi a praticare calcio, avevo 7 anni” – ha detto il ballerino.

Mario Cecinati dalla danza sportiva a Sognando Ballando con le Stelle

La passione per la danza sportiva a Mario Cecinati è nata quasi per caso, visto che a soli 7 anni si è ritrovato a sostituire un ballerino assente. Così è nato tutto: “prima a fasi alterne poi è diventato il mio sport. Ho fatto coppia fissa con mia cugina per 18 anni, poi è arrivata Sara con la quale sono legato anche nella vita”. La svolta arriva quando decide di ballare con la fidanzata Sara dopo diciotto anni di danza e gara con la cucina. Inizialmente i suoi maestri di ballo non erano tanto convinti, ma poi hanno cambiato idea quando sono arrivate le prime meritate vittorie.

“La scelta è stata vincente sia sportivamente sia umanamente” – ha detto Mario che parlando della sua carriera e delle conquiste raggiunte nel ballo ha precisato – “ci vuole tanta umiltà”. Non solo, il ballerino ha aggiunto che deve tantissimo alla sua insegnante di ballo che ad un certo gli ha detto: “se vuoi arrivare ad alti livelli devi lasciarmi e trovare insegnanti più bravi. Tutto quello che potevo insegnarti l’ho fatto”. Una frase che ha cambiato tutto, visto che Mario ha iniziato un nuovo percorso aprendosi allo studio anche di nuove discipline. Ora sulla pista di Ballando è pronto a tutto: riuscirà a conquistare l’ingresso nel cast?