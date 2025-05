Tra i concorrenti in gara per diventare il prossimo o la prossima maestra di Ballando con le Stelle, c’è anche Mario Cecinati. Campione del mondo di danza in coppia con Sara Messina Denaro, sua moglie, Mario punta ad entrare nel cast del programma di Milly Carlucci e per questo ha preso parte a “Sognando… Ballando con le stelle” come d’altronde aveva fatto anche la moglie, prima che il suo sogno si interrompesse. Mario è però ancora in gara e spera di poter vincere il programma per poi entrare nel corpo insegnanti dello show. La moglie, ovviamente, fa il tifo per lui.

“Lo sopporto da dodici anni ma siamo sposati da due” ha raccontato proprio Sara Messina Denaro, la moglie di Mario Cecinati, tra l’altro mamma del suo bambino, Domenico. “Questo incontro è stato un po’ inaspettato ma voluto da parte mia. Ballavamo contro ma c’erano sguardi che volavano durante la competizione. Se non fossi stato per la sua determinazione e costanza, io forse non sarei diventato campione del mondo” ha raccontato Mario Cecinati davanti ai microfoni di “Sognando… Ballando con le stelle”.

Mario Cecinati, chi è: “Nostro figlio Domenico il regalo più bello”

Mario Cecinati è papà di Domenico, avuto dalla moglie Sara. “In uno dei momenti più importanti della mia vita ho scoperto di essere incinta di Domenico. Ho fatto il mondiale incinta. Danzavano tre cuori, è stato emozionante” ha raccontato lei. Per Mario, Domenico “è stato il regalo più grande che la vita potesse donarmi”. Tornando al lato professionale, Mario Cecinati ha iniziato a ballare quando aveva 7 anni e nonostante fosse appassionato anche di calcio, ha deciso di proseguire sul lato professionale con il ballo, arrivando a vincere tantissimi premi e diventando più volte campione del mondo in compagnia di Sara, sua moglie. Ora spera di arricchire la sua carriera con un ulteriore step.