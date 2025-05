Mario Cecinati finalista di Sognando Ballando con le Stelle: percorso tra luci e ombre, ma…

Il campione di danza latino americano, Mario Cecinati, fatica a spiccare il volo a Sognando Ballando con le Stelle 2025. L’aspirante insegnante, in realtà, non ha sfigurato in queste settimane, ma è mancata quella scintilla per vederlo primeggiare in classifica. Cresce dunque l’attesa per questa finale, anche per capire quali carte si giocherà assieme alla sua partner Veera Kinnunen. I commenti, almeno quelli della giuria, non sono stati dei più lusinghieri.

Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato delle stoccate per il ballerino, che ora cerca riscatto e sogna la vittoria del programma. Vincere, ricordiamo, equivarrebbe a conquistare l’ambito posto nel cast degli insegnanti della prossima edizione. Mario Cecinati ha tutte le carte in regola per farcela, ma deve fare qualcosa in più rispetto alle prime tre puntate. Ci riuscirà?

Mario Cecinati, Sognando ballando con le Stelle: per coronare il suo sogno deve cambiare passo

Il suo curriculum parla molto chiaro, ma a Sognando Ballando con le Stelle 2025 conta relativamente. Infatti Mario Cecinati ha subito diverse critiche nel corso di queste settimane, forse perché da un profilo come il suo ci si aspettavo un rendimento maggiore. Vedremo se in questa finale riuscirà ad invertire la tendenza o se resterà nel limbo della classifica. A tifare per lui, in questa finale, ci saranno indubbiamente i suoi famigliari e la moglie Sara Messina Denaro e il figlio Domenico.

“Nostro figlio Domenico è il mio regalo più bello”, aveva raccontato il ballerino nelle scorse settimane nelle clip di Ballando con le Stelle. Anche per loro, quindi, proverà a togliersi una grande soddisfazione e a primeggiare in finale. Appuntamento dunque fissato per questa sera, venerdì 30 maggio, su Raiuno con Sognando Ballando con le Stelle 2025.

