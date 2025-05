Sognando Ballando con le Stelle 2025: Mario Cecinati e Veera Kinnunen ad un bivio

Sta per arrivare il momento della verità per Mario Cecinati a Sognando Ballando con le Stelle 2025. Il ballerino, aspirante insegnante di Ballando con le Stelle, vuole conquistare un posto nel cast degli insegnanti della prossima stagione ma il suo percorso in questa edizione del talent si sta rivelando più difficile e complicato del previsto. La sua partner Veera Kinnunen sta facendo di tutto per farlo entrare nelle grazie dei giudici e del pubblico ma qualcosa sembra non aver funzionato in queste prime settimane.

Nella scorsa puntata non sono mancate le tensioni, con lo sfogo del ballerino che ha fatto molto discutere dopo una semi bocciatura da parte di alcuni giudici. “La giuria mi ha giudicato e provocato. Adesso tocca a me dimostrare che la mia personalità è più forte”, ha tuonato lui. Questa sera, venerdì 23 maggio è dunque chiamato a riscattarsi. Ci riuscirà?

Mario Cecinati e Veera Kinnunen, ecco il ‘piano’ per portare la giuria dalla loro parte

E’ stata una settimana intensa per il ballerino, che ora ambisce a convincere in pista da ballo insieme a Veera Kinnunen. Il danzatore barese si è allenato duramente per sorprendere la giuria e convincere il pubblico dei social che, come sempre, avrà grande impatto nelle votazioni finali. La settimana scorsa la Smith gli ha dato qualche dritta e questa sera lo attende al varco.

“Sai guidare ed è fondamentale, però, non era il massimo della performance”, le sue parole. Parole di incoraggiamento invece da Selvaggia Lucarelli, mentre Mariotto non si è sbilanciato più di tanto. Come potranno Veera e Mario Cecinati portare i giudici dalla loro parte? Cosa bolle in pentola? Di sicuro la coppia si giocherà il tutto per tutto per vivere una puntata da protagonisti e guadagnare l’accesso alla finale.

