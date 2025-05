Mario Cecinati e Veera Kinnunen sono una delle coppie di “Sognando… Ballando con le stelle”, il programma di Milly Carlucci che ha come obiettivo quello di trovare un maestro per il programma. Per questo, ad esibirsi sono maestri con altri maestri ancora. Mario e Veera, una delle coppie dello show, non hanno convinto la giuria nel corso della prima puntata. “Mi ricordi tanti altri ballerini: mi ricordi Samuel Peron e Pio e Amedeo”: questo il commento di Selvaggia Lucarelli. La giornalista non ha dunque apprezzato la performance dei due ballerini che si sono dovuti accontentare di soli 20 punti. Il programma consente infatti ai giudici di votare o sì o no: il primo vale 10 punti, il secondo 0. Solo 20, dunque, i punti per la coppia, che non ha ricevuto l’ok di Guillelmo Mariotto, particolarmente critico.

Sognando Ballando con le Stelle, pagelle e classifica 2a puntata/ Yuri e Alessandra, reggaeton esplosivo!

Nonostante una prima puntata non proprio al top, Mario Cecinati e Veera Kinnunen avranno la possibilità di rifarsi durante il secondo appuntamento di questa sera. Mario e Vera, infatti, sono chiamati a fare meglio in questa seconda puntata di “Sognando… Ballando con le stelle” in modo tale da convincere i giudici e sperare ancora. Ovviamente chi tra loro dovrà impegnarsi ancor di più è Mario, che si gioca la chance di diventare un professore di Ballando con le Stelle.

VINCITORE SOGNANDO... BALLANDO CON LE STELLE E CLASSIFICA PUNTATA 16 MAGGIO 2025/ Vanessa e Yuri primeggiano!

Mario Cecinati e Veera Kinnunen: nuova chance nella seconda puntata di “Sognando… Ballando con le stelle”

Il campione di danza sportiva, uno dei più titolati di questa edizione di “Sognando… Ballando con le stelle”, è un nome di spicco all’interno del programma e proprio in virtù della sua esperienza spera di riuscire a riscattarsi già da stasera, convincendo i giudici e il pubblico da casa. I due, infatti, sono ancora in gara. Ad essere eliminata nella prima puntata è stata la coppia formata da Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli: una prestazione, la loro, che non ha convinto la giuria, che ha deciso di non premiarli con alti punteggi.