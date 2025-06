Tutto su Mario Cherubini e Viola Cardinali, i genitori di Jovanotti: l'artista racconta la sua infanzia.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha sempre parlato tramite le canzoni con cui trasmette emozioni a tutto il suo pubblico che lo segue, ormai da anni. Vero animale da palcoscenico, nelle interviste, l’artista ama anche mostrare il suo lato più intimo ed emotivo parlando della sua vita privata. Se oggi, la sua vita privata è formata dalla moglie Francesca e dalla figlia Teresa, un tempo, Jovanotti quando parlava di vita privata si riferiva soprattutto alla sua famiglia, quella in cui è nato e cresciuto. I genitori di Jovanotti si chiamavano Mario Cherubini e Viola Cardinale.

Pur non parlando spesso di quella che è stata la sua vita con i genitori, Jovanotti, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il messaggero, ha offerto un racconto molto intimo dei propri genitori svelando quello che era un rapporto che, agli occhi di un bambino, non era vissuto nel migliore dei modi al punto che, oggi, l’artista confessa che c’è stato un momento in cui ha sperato che si separassero.

Le parole di Jovanotti sui genitori

“Facevano parte di una generazione in cui non c’era scelta. Quando ero bambino speravo si mollassero perché, forse sbagliando, avevo l’illusione che se si fossero lasciati sarebbero stati entrambi più felici. Litigare era il loro linguaggio. Li sentivo discutere spesso”, ha raccontato al Messaggero. “Una coppia molto tradizionale in cui la mamma è passivo-aggressiva e il mio babbo, nei toni, è solo aggressivo. Dico queste cose con amore perché il mio babbo non è mai stato un violento”, ha aggiunto ancora l’artista svelando dettagli inediti della sua famiglia d’origine.

La morte del fratello Umberto, poi, ha segnato diversamente la vita dei genitori: “La mia mamma ne è morta. Il mio babbo reagì diversamente: diventò più affettuoso, comunicativo e generoso. Non che non lo fosse, ma quelle qualità si accentuarono in maniera commovente. Mamma invece si chiuse. Quando le portavo Teresa, che era piccolina, faticava a relazionarsi perché aveva paura di emozionarsi e proiettarsi nel futuro“, ha detto sempre al Messaggero.