Mario Cipollini con Taylor Mega a Forte dei Marmi/ Foto “Per veri appassionati di…”

Mario Cipollini e Taylor Mega, la coppia che non ti aspetti. Ma il gossip non c’entra nulla. L’ex ciclista ha pubblicato sui social delle foto in cui si mostra in compagnia della giovane influencer e di altre giovani ragazze. E ci scherza su nella didascalia: «Per i veri appassionati di ciclismo e di …. Venerdì con Nibali e company a colazione da Sandra a Lucca, oggi con Taylor Mega e company a Forte dei Marmi, con la gentile gentile ospitalità del Fortino, con servizio pure del Giardino…». I due si sono incrociati in queste ore dunque. Del resto da ore Taylor Mega ha segnalato la sua presenza a Forte dei Marmi. Ieri sera ha trascorso una serata al Twiga, oggi dopo aver pranzato con Mario Cipollini si è spostata al mare per una domenica di sole e relax. Gli scatti dell’ex ciclista hanno ovviamente fatto subito incetta di like, nonostante le abbia pubblicate da poco. Non sorprende, considerando il seguito di Taylor Mega, molto amata, anche sui social.

MARIO CIPOLLINI E TAYLOR MEGA INSIEME A FORTE DEI MARMI

Un pranzo diverso dal solito quello di Mario Cipollini oggi. Tra una pedalata e l’altra si è concesso un pasto in compagnia di Taylor Mega, che sta trascorrendo il weekend a Forte dei Marmi. Sarà stata anche l’occasione per promuovere il giardinetto esterno di Sandra e l’Angolo Dolce di Borgo Giannotti che nei giorni scorsi ha inaugurato con Vincenzo Nibali. I due campioni di ciclismo infatti nei giorni scorsi avevano fatto tappa alla pasticceria che mette a disposizione della sua clientela la possibilità di gustare anche all’aperto le prelibatezze create dalla Maestra Pasticcera Sandra Bianchi. E infatti sull’account Instagram di Mario Cipollini ci sono le foto che lo ritraggono in compagnia di Nibali. Ma anche nel post che ha pubblicato poco fa su Taylor Mega ha fatto riferimento alla capatina di venerdì. Stavolta però ha apprezzato ancor di più la compagnia e infatti non lo ha nascosto.





