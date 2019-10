Mario Cipollini/ Ivano Fanini: “Pistola contro Sabrina Landucci? Anche io minacciato”

A Mattino 5 si torna a parlare di Mario Cipollini dopo le sconvolgenti accuse che l’ex moglie Sabrina Landucci gli ha rivolto in Tribunale nei giorni scorsi. Il Campione è accusato di maltrattamenti in famiglia e stalking ai danni della moglie che ha deciso bene di buttare il carico da novanta accusandolo di averla minacciata tenendo una pistola per tre ore puntata alla sua tempia per via di una gonna troppo corta. Proprio in Tribunale ha rivelato “Eravamo andati a fare un passeggiata in bicicletta e lui mi aveva staccato. Giunta a casa mi cambiai: avevo un appuntamento con l’estetista. Indossai una gonna e lui appena la vide andò su tutto le furie giudicandola troppo corta. Mi prese con forza e mi costrinse ad andare in camera da letto. Lì tirò fuori la pistola e me la puntò alla tempia”. Proprio da qui si riparte oggi a Mattino 5 dove, in collegamento, appare Ivano Fanini, il patron di Amore & Vita, il primo a credere nelle potenzialità di Re Leone ma lo stesso che non ha visto rispettati i suoi contratti dal campione e che adesso lo accusa di aver usato la pistola anche contro di lui: “Voleva che ritirassi la denuncia e mi puntò una pistola alla testa. Io ero in ufficio e dalla finestra mi minacciò con la pistola, diciamo che era sul serio ma io ho preso tutto per scherzo. Gli ho sempre voluto bene come un figlio”.

Federica Panicucci svela poi che la sua redazione ha contattato Marco Cipollini per una sua dichiarazione ma la sola cosa che hanno ottenuto è la promessa che un giorno, quando tutto sarà finito, darà la sua versione dei fatti anche ai giornalisti per adesso è vittima di questa “speculazione mediatica di controparte che altera inevitabilmente la serenità dei miei figli”. In studio per rispondere a questo e ribadire le accuse di Sabrina Landucci ci pensa l’avvocato Campione che prende le parti della sua assistita smentendo l’accanimento mediatico (“Abbiamo solo risposto ai giornalisti”) e ribadendo il fatto che i primi episodi di violenza sono andati in scena quando loro erano ancora solo fidanzati: “C’erano stati degli episodi e quindi, purtroppo, accade, pensava di poterlo cambiare con il matrimonio. Non aveva mai denunciato prima e solo nel gennaio del 2017 lo fece, perché in quel momento Cipollini la aggredisce in palestra, sul luogo di lavoro. Per la verità la signora ha fatto davvero fatica e nelle indagini preliminari aveva raccontato l’episodio omettendo il fatto della pistola mentre in aula lo ha fatto“. A chiudere la questione ci pensa Paolo Capresi che rivela di aver intervistato le persone che solitamente in paese vedono Mario Cipollini ma che molti di loro, compreso quello che gli fornisce le bici e fa le riparazioni, non ha parlato con lui e ha detto no alle telecamere perché intimorito dalla reazione del campione che sembra cambiare un po’ quando si va contro di lui o si fa qualcosa che non si deve.



