Mario Cipollini operato al cuore: come sta/ “Sotto stress per accuse dell’ex moglie”

Mario Cipollini operato al cuore dopo le accuse dell’ex moglie Sabrina Landucci. La clamorosa notizia è stata lanciata da Novella 2000, in edicola da mercoledì. Dopo la seconda udienza al processo intentato contro di lui è crollato e si è fatto ricoverare in un istituto di Ancona dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Chi gli vuole bene sostiene che sia stato lo stress per lo scandalo con la madre delle sue figlie sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Durante la sua carriera Mario Cipollini ha sofferto di tachicardia, e ci ha convissuto per anni, ma poi si è trasformata in un problema che ha dovuto affrontare subito. Per questo motivo, sottolinea il settimanale, si è fatto ricoverare in un istituto cardiologico di Ancona, dove sono state ordinate ablazione e stent. «Ne parlo volentieri perché la prevenzione è tutto», ha dichiarato prima di entrare in sala operatoria.

MARIO CIPOLLINI OPERATO AL CUORE DOPO ACCUSE DELL’EX MOGLIE

Della situazione giudiziaria di Mario Cipollini si è parlato recentemente a Quarto Grado. L’ex moglie Sabrina Landucci lo accusa di stalking, minacce, maltrattamenti e botte. Secondo quanto rivelato dalla donna nella seconda udienza del processo in corso a Lucca, durante una lite l’ex campione di ciclismo sarebbe arrivato anche a puntarle una pistola alla tempia. Ma sono tanti i dubbi attorno a questa vicenda. «Sono solo amareggiato che la speculazione mediatica di controparte alteri inevitabilmente la serenità delle mie figlie», aveva detto a tal proposito Mario Cipollini a Mattino Cinque. Nel corso della puntata intervenne anche Aldo Grandi, cugino di Sabrina Landucci. Rivelò come l’episodio della pistola fosse l’unico e come le minacce non fossero frequenti, ma molto violente. «Durante una gita, ci fu una discussione tra loro due e lui la mollò indietro. Quando si arrabbiava, lui si rifaceva con la macchina della moglie. Si fermava e prendeva a calci la macchina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA