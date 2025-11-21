Come sta Mario Cipollini dopo l'operazione al cuore: il campione di ciclismo racconta tutto in un video.

Mario Cipollini è stato operato al cuore ed ora vivrà con un defibrillatore sottocutaneo. A raccontarlo è stato lo stesso campione di ciclismo che, dopo aver annunciato il ricovero in ospedale spiegando che il cuore continua a fare le bizze, attraverso una serie di video pubblicati sui social, ha raccontato la causa del ricovero e della successiva operazione. Mario che, nei filmati pubblicati dopo l’intervento è apparso sereno e tranquillo, ha raccontato che il defibrillatore gli consentirà di vivere in maniera più serena e tranquilla spiegando che era l’unica soluzione per tenere sotto controllo la situazione e vivere normalmente.

Mario Cipollini ammette che non è stato facile accettare la situazione ma di aver dovuto accettare tutto anche se “il mio sogno è riuscire a togliere questa roba qui fra un po’ di tempo, quando le cose si regolarizzeranno”, ha detto il campione.

Mario Cipollini e il racconto dell’operazione al cuore

Mario Cirpollini, sui social, ha spiegato di aver voluto realizzare i video per informare “coloro che hanno paura di una situazione del genere. Per cui se avete qualche dubbio non aspettate e andate subito a vedere cosa avete”. Nei filmati, Cipollini racconta anche la lunga giornata trascorsa in ospedale e che gli permetterà così di avere una situazione più serena per la sua salute.

Nel video, Cipollini racconta di aver trascorso del tempo in sala operatoria che sembrava “di essere in guerre stellari per le tante luci e i tanti apparecchi”, dice il campione che svela di aver visto e capito tutto quello che stava accadendo. Nel racconto, Cipollini non nasconde di aver vissuto momenti difficili, complicati ammettendo di aver sentito, per un momento, di essere vicino alla fine. Poi lo choc elettrico e l’inizio di una nuova vita con un defibrillatore.