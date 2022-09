Mario Cipollini, premio alla carriera/ Scoppia la polemica: “Maltrattava ex moglie”

Mario Cipollini vince il premio Mazzinghi, è polemica

Mario Cipollini lunedì prossimo dovrebbe ricevere il premio Mazzinghi per meriti sportivi a Pontedera. Non si tratta certamente del primo premio che riceve il campione di ciclismo, ma questa volta su di lui e sulla decisione di premiarlo sono ricadute parecchie polemiche. Infatti, Cipollini è attualmente sotto processo con l’accusa di stalking, lesioni e maltrattamenti ai danni della sua ex moglie, Sabrina Landucci (sorella dell’ex portiere dell’Inter e della Fiorentina Marco Landucci).

Il premio che dovrebbe ricevere Mario Cipollini è dedicato all’ex campione di pugilato Sandro Mazzinghi e premia il sacrificio e la fatica di quegli sportivi che fanno dello sport la loro quotidianità. Mentre le accusa che gravano su Cipollini riceveranno una sentenza il 17 ottobre, facendo gridare alcuni allo scandalo. A parlarne è l’avvocata della Landucci, che ci tiene a sottolineare come “Mario Cipollini ha certamente grandi meriti sportivi”, come riporta il Corriere, “ma è anche vero che un atleta virtuoso lo deve essere anche nella vita, soprattutto quella familiare e con le donne”. “Chiedo”, conclude l’avvocata, “che si aspetti la sentenza che arriverà tra poco più di due settimane prima di decidere” in merito al premio.

Di cosa è accusato Mario Cipollini?

Insomma, il premio che dovrebbe essere assegnato a Mario Cipollini sta creando non poche polemiche. Contestualmente, però, i figli di Mazzinghi che assegnano il premio in questione hanno detto di ritenere Cipollini “un uomo molto forte, d’impeto”, definendolo “uno dei migliori velocisti d’Europa”. Le accuse che gravano su Maio Cipollini risalgono a dicembre 2016 e gennaio 2017, con la ex moglie che lo accusa di “una serie di atti lesivi”, tra i quali “pugni, schiaffi, calci, lesioni e minacce di morte”.

In particolare, il 6 gennaio 2017 Sabrina Landucci riferisce di un’occasione in cui Mario Cipollini “mi ha aggredito davanti a colleghi e clienti, mi ha afferrato il collo e poi mi ha sbattuto la testa contro il muro”. “Avevo lesioni”, continua la sua testimonianza, “dolore e sono dovuta andare al pronto soccorso”, dove ha ricevuto una prognosi di 7 giorni. Mario Cipollini avrebbe anche rivolto frasi minacciose alla ex moglie, tra cui “ti ammazzo” e “sentirai il rumore delle ossa quanto si spezzano”. Dal conto suo il campione di ciclismo ha sempre negato le accuse mosse dalla moglie, mentre l’avvocata sottolinea come “se dovesse essere condannato non meriterebbe certamente alcun riconoscimento”.

