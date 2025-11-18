Mario Cipollini ricoverato: l'ex campione di ciclismo ha parlato dei suoi problemi cardiaci che lo hanno portato a fare nuovi controlli in ospedale.

MARIO CIPOLLINI RICOVERATO IN OSPEDALE: COME STA?

Mario Cipollini ricoverato in ospedale: questa la brutta notizia arrivata ieri, fortunatamente dal diretto interessato che ha aggiornato sul proprio profilo Instagram. Come sta Mario Cipollini? L’ex campione di ciclismo è stato ricoverato all’ospedale di Ancona, riferendo che “il mio cuore continua a fare un po’ le bizze”.

Ha ricordato a tutti come già lo scorso anno gli fosse stato inserito un loop tramite operazione chirurgica; ad Ancona è costantemente monitorato tramite un registratore che viene controllato dal telefono cellulare, così da tenere sotto controllo la situazione di frequenza cardiaca.

Quello che è successo ora, lo ha detto lo stesso Cipollini, è che il registratore ha segnalato qualche problema: dunque gli è stato detto che sia necessario fare di nuovo lo studio. Ovvero, come ha spiegato, “entrano dall’inguine e vanno a cercare con delle sonde di ri-stimolare alcune situazioni”, questo per capire se ci sia qualcosa di dannoso e trovare la soluzione del problema.

Ha anche ammesso, Mario Cipollini, che si parla della possibilità di inserire un defibrillatore sottocutaneo, ma che la speranza è che non sia il suo caso; ad ogni modo l’ex ciclista si è detto sereno e tranquillo.

MARIO CIPOLLINI, LA CARRIERA

Mario Cipollini dunque è stato ricoverato all’ospedale di Ancona, per il momento fortunatamente la situazione è sotto controllo ma va comunque tenuta monitorata. Stiamo parlando di uno straordinario campione, oggi 58enne, che dalla sua Lucca è partito per una carriera fantastica, chiusa a ben 41 anni di età, con la bellezza di 189 vittorie tra cui spiccano sicuramente la Milano-Sanremo e per tre volte la Gand-Wevelgem, ma anche il record di successi di tappa al Giro d’Italia (42, una cifra enorme, con tre affermazioni nella classifica a punti) al quale aggiunge 12 vittorie al Tour de France e tre alla Vuelta.

Un corridore che ha fatto delle volate la sua grande specialità; spesso e volentieri imbattibile, chiaramente per le sue caratteristiche non è mai stato in grado di affermarsi nei grandi giri a tappe e infatti il suo miglior risultato rimane un ottantanovesimo posto al Giro d’Itala 1997. Questo però non racchiude ovviamente la carriera di Mario Cipollini che davvero è stato uno dei più grandi, adesso la speranza è che questo problema cardiaco si possa risolvere nei tempi che saranno necessari.