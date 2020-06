Mario Corso è morto/ Addio al genio della Grande Inter, inventore della foglia morta

Mario Corso è morto a 78 anni: una notizia che sconvolge il mondo del calcio, il fenomenale mancino della Grande Inter di Helenio Herrera. Le sue punizioni a foglia morta hanno incantato per anni; Gyula Mandi, commissario tecnico di Israele, dopo una sconfitta nel 1961 disse che a risultare decisivo era stato “il piede sinistro di Dio”. Questo era Mario Corso, anche se poi era molto di più: nell’Inter giocava con il numero 11 e all’epoca, quando dalla numerazione si capiva ancora molto, lui aveva già ridefinito il concetto di ala. Correva poco in prima persona, faceva invece correre il pallone: spesso lo trovavi dietro gli attaccanti, precursore di un trequartista che all’epoca non esisteva come concetto. Tutto, ovviamente, con il suo mancino. Veronese di nascita, classe 1941, i primi passi li ha mossi nella squadra del quartiere locale di San Michele Extra; a quasi 17 anni fece l’esordio ufficiale nell’Inter, che nel frattempo lo aveva acquistato per 9 milioni delle vecchie lire. Tra il 1957 e il 1973 Corso è stato un calciatore nerazzurro: le statistiche ci dicono che ha segnato 94 gol giocando 509 partite, il palmarès lo accredita di quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e altrettante Intercontinentali.

MARIO CORSO E’ MORTO

Di quella Grande Inter di Helenio Herrera, Corso era l’ultimo nome: una filastrocca mandata a memoria e che ha resistito alla consunzione del tempo, il veronese accanto a Luisito Suarez e poco dopo Sandro Mazzola, quegli eroi che sono stati in grado di dominare in Italia e acquisire fama internazionale battendo anche il grande Real Madrid. Per definire lo status di Corso, basti pensare che la carriera la chiuse al Genoa, giocando praticamente solo un anno; eppure il Grifone lo ha omaggiato con l’inserimento nella personale Hall of Fame. In nazionale ha giocato 23 partite (4 gol) ma ha sempre mancato i grandi appuntamenti: non fu convocato per i due Mondiali che avrebbe potuto giocare (1962 e 1966, si disse per contrasti con il CT Edmondo Fabbri), non c’era nemmeno quando l’Italia salì sul tetto d’Europa. Un gran peccato certamente, ma la storia è piena di giocatori straordinari che nelle selezioni hanno avuto poca fortuna. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, Corso è diventato allenatore e anche qui è riuscito a lasciare il suo indelebile segno. Subito lo scudetto Primavera con il Napoli, poi una salvezza in Serie B con il Lecce ed ecco il grande ritorno.

Ernesto Pellegrini, allora presidente, lo volle come sostituto di Ilario Castagner promuovendolo dalle giovanili: rovinò il primo derby di Silvio Berlusconi vincendo 1-0, si qualificò per la Coppa UEFA ma non fu riconfermato. Mario Corso ripartì allora dal Mantova: vinse il campionato di Serie C2 e l’anno seguente si prese il sesto posto nella categoria superiore. Da tecnico, chiuse nella sua Verona: fece il direttore tecnico in coppia con il grande Nils Liedholm, che per quattro stagioni fu avversario nelle stracittadine all’ombra della Madonnina. Da quel momento – era il 1992 – decise di dedicarsi interamente ai nerazzurri: faceva l’osservatore per la società che lo aveva reso celebre. Da oggi purtroppo possiamo solo ricordarlo, per quelle sue magie sul terreno di gioco e per il piede sinistro che è stato tra i più educati e geniali in tutta la storia del calcio; ma anche per la sua grande disponibilità, spesso la redazione de IlSussidiario.net lo aveva contattato per pronostici che, ovviamente, avevano a tema la sua Inter.



