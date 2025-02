Mario Cusitore abbandona Uomini e Donne travolto dalle segnalazioni: scatta il bacio con ex tronista Nicola Santinelli

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ha avuto un ampio spazio Mario Cusitore al centro di pesantissime segnalazioni. Lo storico cavaliere del Trono Over che in passato ha corteggiato Ida Platano spesso soprattutto negli ultimi mesi è finito al centro di segnalazioni sul suo conto. In passato è stato beccato in vari locali in compagni di ex volti del programma come l’allora tronista Alessio Pecorelli ma nella puntata di oggi è finito al centro di una segnalazione pesantissima.

La redazione è stata informata del fatto che Mario Cusitore ha baciato l’ex tronista Nicole Santinelli al di fuori da Uomini e Donne. Comportamento vietato dal regolamento in quanto anche i protagonisti del Trono Over non possono avere delle frequentazioni fuori. Mario ha negato che tali indiscrezioni fossero vere ma a sorpresa c’è stato il colpo di scena inaspettato: ha telefonato l’ex tronista e confermato che tra i due c’è stato un bacio. Scoppiato il caos in studio con i due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, che si sono scagliati contro di lui Mario Cusitore è stato costretto ad abbandonare il programma.

Uomini e Donne, chi è Mario Cusitore: dalle tensioni con Ida Platano alla cacciata dal programma

Chi è Mario Cusitore il cavaliere di Uomini e Donne? Nato a Napoli 44 anni, il cavaliere ha lavorato per molti anni nel mondo dello spettacolo prima come speaker radiofonico e poi come conduttore di piccoli eventi. Parallelamente ha anche seguito la sua passione per il basket. Nel 2023 esordisce nel dating show di Canale5 come corteggiatore di Ida Platano ma ben presto finisce al centro di alcune segnalazioni e la conoscenza non va in porto. In seguito accetta di far parte del parterre del Trono Over dove conosce sia Morena Farfante che Margherita Aiello ma anche stavolta finisce al centro delle critiche per alcuni suoi atteggiamenti e scontri accessi. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, travolto dalle segnalazioni Mario Cusitore ha abbandonato il programma.