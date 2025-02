Uomini e Donne, Mario Cusitore travolto dalle segnalazioni: esce con l’ex tronista Nicole Santinelli?

Si è appena conclusa la registrazione di Uomini e Donne di oggi, 12 febbraio 2025, ed uno dei cavalieri storici è stato cacciato dal programma, si tratta di Mario Cusitore che è stato travolto dalle segnalazioni. A riportare il clamoroso retroscena è l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni che riporta cos’è successo in studio. Andando con ordine ad inizio registrazione Mario si è accomodato al centro dello studio perché al centro di una clamorosa segnalazione.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 12 FEBBRAIO 2025/ Gianmarco Steri deluso da Cristina

Infatti, alla redazione di Uomini e Donne sono arrivate molte segnalazioni di un presunto bacio tra Mario Cusitore e l’ex tronista Nicole Santinelli. Nella segnalazione in questione veniva riportato che il cavaliere è stato spesso beccato in atteggiamenti inequivocabili con la donna in alcuni locali. Nicole Santinelli è stata una tronista di Uomini e Donne nell’edizione del 2022/2023 nota anche per aver litigato con Roberto. Il suo trono non è stato tuttavia memorabile. Da settimane si rincorrono rumor e indiscrezioni su Cusitore, storico ex corteggiatore di Ida Platano che è stato spesso beccato in discotesa ed altri locali in atteggiamenti ambigui con donne famose e non ed alla fine è stato beccato a baciarsi con un ex tronista.

Gianmarco Steri a Uomini e Donne, 100 corteggiatrici ma scoppia la polemica sui social/ "Sembrano bestiame"

Mario Cusitore cacciato da Uomini e Donne: chiama l’ex tronista Nicole Santinelli, Gianni Sperti lo attacca

Dopo essere finito al centro delle segnalazioni Mario Cusitore ha cercato di giustificarsi minimizzando il suo rapporto con l’ex tronista. Tuttavia successivamente c’è stato un clamoroso colpo di scena ha chiamo la stessa Nicole per dare la sua versione dei fatti ed a sorpresa ha confermato che c’è stato un bacio con Mario Cusitore. A questo punto è scoppiato il caos in studio con Gianni Sperti che ha attaccato duramente lo storico cavaliere e Mario Cusitore cacciato da Uomini e Donne, essendo stato costretto a lasciare lo studio.