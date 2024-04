Mario Cusitore, chi è il corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne/ Lavoro, età e perché è così discusso

Chi è Mario Cusitore di Uomini e Donne? Dove lavora e quanti anni ha

Mario Cusitore è uno dei grandi protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne. Speaker di radio Kiss Kiss – interviene, infatti, nel programma di Pippo Pelo e Adriana Petro, ‘Pippo Pelo show’, con siparietti divertenti – e giocatore di basket, Mario ha 44 anni e ha deciso di partecipare al dating show di Maria De Filippi quando sul trono è arrivata Ida Platano. Il corteggiatore, d’altronde, non ha avuto difficoltà a farsi notare: alto, prestante, tatuato, ha colpito sin dalla prima occhiata la tronista, che ha così deciso di portarlo in esterna una prima volta.

Da quel momento è iniziata tra Ida e Mario una conoscenza che, per un periodo, si è creduto potesse diventare amore. Questo fino a quando nello studio di Uomini e Donne è arrivata la prima segnalazione sul corteggiatore.

Perché Mario Cusitore fa tanto discutere a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, si sa, capita spesso arrivino delle segnalazioni a sfavore di corteggiatori o corteggiatrici. Così è capitato anche a Mario Cusitore. Quando, però, le segnalazioni sono diventate molte e tutte con testimonianze simili, i dubbi sul corteggiatore sono diventati tanti, e non solo da parte di Ida Platano. Prima gli opinionisti, Tina Cipollari in primis, poi il pubblico di Uomini e Donne, hanno iniziato a credere che quello di Mario per Ida non fosse un sentimento sincero, piuttosto un forte desiderio di visibilità. Nei mesi da protagonista, Mario è andato via e tornato più volte in studio, chiedendo alla tronista di credergli e perdonare i suoi sbagli. Le ultime registrazioni svelano però che questa situazione arriverà al culmine con Ida Platano decisa ad eliminare definitivamente Mario Cusitore a Uomini e Donne.

