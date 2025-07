Mario Cusitore non chiude le porte al Grande fratello: l'ex Uomini e Donne pronto a varcare la porta della casa.

Mario Cusitore non chiude le porte a Uomini e Donne, ma anche al Grande Fratello. Dopo aver conquistato la popolarità partecipando al programma di Maria De Filippi prima come corteggiatore di Ida Platano e come cavaliere del trono over, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, non esclude di poter tornare a mettersi in gioco nel parterre del trono over qualora la redazione dovesse richiamarlo. Ufficialmente single, Mario sta trascorrendo l’estate tra una serata e un’altra come documentano i vari contenuti social.

Desideroso di trovare l’amore, inoltre, l’ex cavaliere napoletano ha spiegato che gli piacerebbe tornare a Uomini e Donne ma non chiuderebbe neanche le porte qualora dovesse arrivare un’offerta per partecipare al Grande Fratello.

Mario Cusitore e il Grande Fratello: le parole dell’ex Uomini e Donne

Mario Cusitore, tuttavia, parteciperebbe volentieri anche al Grande Fratello, sicuro che, con il suo carattere, non avrebbe alcun problema a ricoprire un ruolo da leader. “Mi piace relazionarmi con altre persone e saprei incarnare alla perfezione il ruolo di leader, proprio come nel basket“, ha detto durante un’intervista recente con Lorenzo Pugnaloni.

L’edizione del Grande Fratello che partirà a settembre e sarà condotta da Simona Ventura, tuttavia, sarà totalmente nip con concorrenti che non sono mai stati visti in tv. Qualora, tuttavia, Mediaset dovesse decidere realmente di fare l’edizione gold aprendo le porte della casa anche a personaggi popolari grazie a precedenti esperienze tv, Mario Cusitore sarebbe pronto a mettersi in gioco. Per il momento, tuttavia, si tratta di un’ipotesi lontana mentre potrebbe essere più concreta la possibilità di un eventuale ritorno nel parterre del trono over.

