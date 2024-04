Mario Cusitore contro Ida Platano a Uomini e Donne: “Rovini sempre tutto”/ Poi lite con Pierpaolo

Ida Platano, confronto a Uomini e Donne con Mario Cusitore

Ida Platano nuovamente protagonista di Uomini e Donne. Nella puntata del 22 aprile 2024, dopo il momento dedicato a Marcello Messina, Jessica e Diego, Maria De Filippi chiama Ida Platano al centro dello studio. La tronista chiede di rivedere subito l’esterna con Marcio Cusitore, fatta dopo la dichiarazione d’amore di quest’ultimo. Un’esterna in cui Ida sottolinea di avere ancora dei dubbi e Mario ribadisce i propri sentimenti. Al centro dello studio, Ida conferma di non riuscire a credere a Mario. “Prima mi dici che ti sei innamorato di me e poi non me l’hai fatto sentire. Come faccio a crederti al cento per cento?“, chiede Ida Platano confermando di non essere ancora convinta.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 22 APRILE 2024/ Jessica tra Marcello e Diego: caos in studio

“Tu riesci a rovinare sempre tutto”, sbotta Mario che si sente sempre messo in discussione. Contro il corteggiatore napoletano si schiera anche Tina Cipollari che ribadisce di non credergli affatto: “Devi studiare di più Mario perché non arrivi, si vede. Si sente che è tutta una messa in scena”, le parole dell’opinionista.

Scelta Ida Platano a Uomini e Donne: oggi la decisione/ Addio al trono nuovo o inizio con Mario e Pierpaolo

Ida Platano sbotta con Pierpaolo

Il trono di Ida Platano continua con il video dell’esterna con Pierpaolo il quale mette in guardia la tronista da Mario Cusitore per poi ricoprirla di piccole attenzioni che strappano un sorriso alla Platano. Arrivato in studio, Pierpaolo commenta così l’esterna: “Questa settimana ti ho pensata molto e ho pensato a come potrebbe essere la nostra vita insieme. Nella vita bisogna dare un peso alle parole che si dicono e dire della parole, tanto per dire, per conquistarti, è un po’ banale”, le parole di Pierpaolo contro cui si scaglia Mario – “Ma ti rendi conto che sei proprio scemo? Hai sprecato un’esterna e il centro studio per parlare di me. Sei senza pal*e, sei sicuro di volerlo?“, sbotta Mario.

Ida Platano abbandona il trono di Uomini e Donne?/ Lei rompe il silenzio e lancia un indizio allarmante

Le parole di Pierpaolo contro Cusitore non piacciono neanche ad Ida che sbotta. “Mi avevi già parlato di Mario in esterna, che senso ha farlo di nuovo qui? Parla di te”. La tronista, poi, si lascia andare ad uno sfogo: “Questo forte interesse di Mario e Pierpaolo per me non mi arriva. Io sono stata male. A casa continuo a pensarsi e sbotto da sola. Sembra quasi che io debba capire loro. Voglio capire chi ho davanti perché se devo uscire da qua con una persona, devo uscirci seriamente altrimenti non esce con nessuno dei due“, conclude Ida.











© RIPRODUZIONE RISERVATA