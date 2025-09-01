Grande delusione per il pubblico di Uomini e Donne che aspettava il ritorno di Ida Platano e Mario Cusitore: ecco perché non ci sarà.

Uomini e Donne tornerà in onda da lunedì 22 settembre 2025 ma in studio non ci sarà né Mario Cusitore né Ida Platano. In tanti si aspettavano un ritorno di entrambi con Mario pronto a corteggiare Ida e quest’ultima nuovamente protagonista indiscussa del parterre del trono over ma come svelano le anticipazioni delle prime registrazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, non ci sarà alcun ritorno di entrambi. Sia Mario che Ida, infatti, non hanno partecipato alle prime, due registrazioni.

Se su Cusitore non c’era alcun dubbio che non sarebbe tornato sin dalle prime ore della giornata, Ida aveva illuso i fan mostrandosi a Roma. Presto, però, sulla presenza della dama nella capitale è arrivata la verità ovvero che Ida era in città esclusivamente per trascorrere del tempo con le amiche. Entrambi, dunque, non torneranno nel dating show di canale 5.

Mario Cusitore e Ida Platano: cosa fanno lontano da Uomini e Donne

I fan di Mario Cusitore e Ida Platano non perdono le speranze di poter vedere entrambi nuovamente a Uomini e Donne, ma cosa fanno oggi l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over del programma di Maria De Filippi? Ida, oltre a concedersi dei momenti con gli amici, si sta dedicando al suo lavoro, al figlio Samuel e all’allenamento mentre Mario, oltre a lavorare e ad essere il protagonista anche di serate nei locali, dedica il suo tempo libero anche al suo amatissimo gatto.

Entrambi, tuttavia, sono ancora single. Sia Mario che Ida, infatti, non sono riusciti a trovare l’amore. Se di Cusitore non si hanno notizie, la Platano, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma, ha svelato di aver provato a frequentare un uomo con cui, però, è finito tutto dopo poco tempo.

