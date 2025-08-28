Mario Cusitore e Margherita Aiello tornano nel parterre del trono over di Uomini e Donne? Ecco cosa sta accadendo.

La nuova stagione di Uomini e Donne è ufficialmente cominciata con le prime registrazioni che cominceranno ad essere trasmesse da canale 5 a partire dal prossimo 22 settembre. Sin dalla prima puntata, il pubblico potrà rivedere dei volti noti del trono over. Nel parterre, infatti, sono tornate Gemma Galgani, Sabrina Zago, Agnese De Pasquale, Gloria Nicoletti e Cinzia Paolini ma anche Rosanna Siino che ha scelto di restare dopo un confronto con Giuseppe Molonia con cui la storia è finita.

Tra gli uomini, invece, è tornato Alessio Pili Stella. In tanti si aspettavano di rivedere anche Mario Cusitore che, oltre ad essere single, nel corso di un’intervista rilasciata durante l’estate, aveva ammesso che gli sarebbe piaciuto tornare in trasmissione. Il pubblico, inoltre, pensava di ritrovare anche Margherita Aiello che, dopo aver lasciato la trasmissione con Denis nella scorsa stagione, è tornata ufficialmente single.

Perché Mario Cusitore e Margherita Aiello non sono tornati a Uomini e Donne

Mario Cusitore e Margherita Aiello, per il momento, non sono tornati nel parterre del trono over. Tuttavia, la loro potrebbe essere un’esclusione temporanea. Non è detto, infatti, che non vengano richiamati dalla redazione nel corso della stagione. Margherita, in particolare, nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne, potrebbe tornare in trasmissione per un confronto con Denis dopo la fine della loro storia d’amore arrivata nel corso di una vacanza con gli amici.

Mario e Margherita, entrambi single, dunque, potrebbero ritrovarsi nuovamente nel parterre dopo essersi frequentati nel corso della scorsa stagione. Margherita, infatti, non ha mai nascosto di provare un forte interesse per Mario il quale, tuttavia, non le ha mai concesso l’esclusiva. I due, dunque, torneranno in trasmissione? Il pubblico lo spera soprattutto perché potrebbero creare dinamiche interessanti con gli altri protagonisti del parterre.

