Mario Cusitore non è tornato nel parterre del trono over di Uomini e Donne e i fan lanciano un appello.

Tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne che non sono tornati a cercare l’amore nel parterre del trono over c’è anche Mario Cusitore che era tra quelli più attesi per la nuova stagione del dating show di canale 5. Mario, infatti, nel corso dell’estate, ha rilasciato un’intervista in cui aveva ammesso che gli sarebbe piaciuto tornare nel programma. Mario, tuttavia, durante le prime registrazioni della nuova stagione non era presente nel parterre del trono over.

Tuttavia, la stagione che partirà su canale 5 il prossimo 22 settembre, sarà lunga e per Mario potrebbe esserci comunque l’occasione per tornare in trasmissione soprattutto se nel parterre ci sarà una donna che potrebbe colpirlo. I fan, nel frattempo, lanciano un appello sui social.

I fan chiedono il ritorno di Mario Cusitore a Uomini e Donne

Le nuove puntate di Uomini e Donne saranno registrate il 2 e il 3 settembre 2025 e i fans sperano di poter rivedere Mario Cusitore nel parterre del trono over. Le fan del 45enne napoletano sperano di ricevere una sorpresa dalle prossime anticipazioni, ma nel frattempo, sui social, esprimono la loro delusione per il mancato ritorno di Mario.

“Nonostante tutto sei e sarai sempre il più amato di tutti i tempi. Manchi in questo programma”, si legge in una storia che Cusitore ha repostato su Instagram il 29 agosto. “Un grazie alle mie malesserine, sempre presenti”, è stata la risposta dell’ex cavaliere alle fan. Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Mario continua ad essere molto seguito sui social e, nel corso della stagione, la redazione potrebbe decidere anche di richiamare Cusitore, la cui presenza potrebbe dare vita a diverse dinamiche.

