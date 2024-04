Mario Cusitore, gesti plateali per Ida Platano a Uomini e Donne/ Ma il web non gli crede: tutto finto?

Mario Cusitore e le parole d’amore per Ida Platano

Mario Cusitore continua ad essere un protagonista indiscusso del trono classico di Uomini e Donne. Sin dal suo arrivo in trasmissione, il corteggiatore napoletano ha conquistato le attenzioni non solo di Ida Platano che del pubblico. Mario, sin dalle prime esterne, ha ammesso di avere un forte interesse nei confronti di Ida che, tuttavia, non riesce a fidarsi totalmente di lui a causa di diverse segnalazioni su alcune chat con altre ragazze. Mario sta provando in tutti i modi a riconquistare la fiducia di Ida sia utilizzando parole importanti che compiendo gesto forti.

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne la cui puntata deve ancora andare in onda, Mario ha deciso di mettere Ida davanti ad una scelta. Dopo aver chiesto di sistemare due sedie al centro dello studio, ha dichiarato di essere innamorato di Ida. Un gesto forte e importante a cui, tuttavia, il web non crede.

Il web contro Mario Cusitore

Nonostante nella puntata del 4 aprile 2024, Ida Platano e Mario Cusitore abbiano vissuto un’esterna molto più serena rispetto al solito, il web continua a non fidarsi del corteggiatore napoletano al punto da mettere in guardia Ida in vista della scelta. Molti fan del programma di canale 5, infatti, sembrano essere d’accordo con Tina Cipollari che non perde occasione per lanciare frecciatine a Mario.

“Quanto durerà? 24 ore? Mi ricorda Gregory Peck”, l’ultimo commento di Tina Cipollari che ha sottolineato come le frasi utilizzate da Mario siano come quelle dei film. Anche Ida, tuttavia, nonostante il forte interesse per Mario, ha aggiunto: “Di Mario non mi fido”. Cusitore, dunque, riuscirà a far ricredere tutti?











