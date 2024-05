Mario Cusitore ha tradito Ida Platano a Uomini e Donne?/ La tronista prova a scagionarlo, Tina la massacra

Ida Platano sempre più in difficoltà a Uomini e Donne: Mario Cusitore sott’accusa

Ida Platano non riesce a darsi pace e sta provando in tutti i modi a fare chiarezza per poter scagionare Mario Cusitore da ogni accusa dopo la segnalazione secondo cui sarebbe stato visto in compagnia di una ragazza mentre usciva da un B&B. Se ida continua ad avere dubbi sulla veridicità della segnalazione e sta cercando di credere ancora a Mario, Tina Cipollari non si fida affatto del corteggiatore napoletano ed è convinta che la segnalazione sia vera. Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda il 2 maggio 2024, così, è accaduto davvero di tutto. Dopo una telefonata fatta da Ida alla ragazza vista in compagnia di Mario, in studio, Tina e Gianni Sperti indagano sulla ragazza in questione provando anche ad estorcere il cognome della donna che, tuttavia, Mario spiega di non conoscere.

Ida appare dubbiosa e pronta a fidarsi nuovamente di Mario il quale prova a far capitolare la tronista con le seguenti parole: «Solo perché questa ragazza è alta, bionda e bona, tu pensi che io me la sua scop**ta. Tu vuoi trovare sempre il pelo dell’uovo per infangarmi, non te lo permetto più. Mi sono stufato di dimostrare sempre. Nel momento in cui ti dico che sono innamorato di te, sta parlando il cuore e speravo che, per una volta, tu mi credessi».

Tina Cipollari contro Ida Platano a Uomini e Donne

Di fronte all’atteggiamento di Ida Platano che sembra pronta a cedere e a credere a Mario Cusitore, Tina Cipollari perde totalmente la pazienza e attacca non solo il corteggiatore napoletano, ma anche la stessa Ida a cui continua a dare consigli per aprirle gli occhi. «Tu sei un bugiardo patentato – sbotta Tina – Parli con una persona da mattina a sera e non sai il cognome di questa ragazza?. Ida, se abbocchi a quello che ti dice fai una pessima figura. Ma la dignità dove ce l’hai?».

L’addio di Ida Platano al trono di Uomini e Donne, dunque, si avvicina. Nella puntata in onda oggi, venerdì 3 maggio, Tina e Gianni continueranno ad indagare sulla segnalazione, ma la verità verrà a galla solo tra qualche puntata quando Ida, delusa e amareggiata, lascerà il programma senza scegliere.

