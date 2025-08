Mario Cusitore fa sognare i fan più romantici di Uomini e Donne con un gesto per Ida Platano.

Mario Cusitore, durante il suo percorso da corteggiatore di Ida Platano, ha diviso il pubblico di Uomini e Donne tra coloro che sognavano un lieto fine da favola e coloro che, invece, speravano in una non scelta di Ida Platano. Non scelta che è effettivamente avventura perché Ida ha poi lasciato il trono senza fare una scelta. Dopo l’addio della Platano al programma di Maria De Filippi, Mario Cusitore ha provato a riconquistare Ida senza riuscirci. A distanza di mesi, tra i due c’è stato un contatto.

Mario, poi, ha confessato che tornerebbe volentieri nel parterre del trono over di Uomini e Donne e, di fronte ad un’indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni secondo cui anche Ida potrebbe tornare nel corso della stagione, i fan hanno cominciato a sognare un riavvicinamento tra i due. Ad alimentare le speranze dei fan più romantici del programma di Maria De Filippi, poi, è un gesto di Mario.

Cosa ha fatto Mario Cusitore per Ida Platano: entrambi tornano a Uomini e Donne?

In attesa di scoprire se Mario Cusitore e Ida Platano torneranno realmente a Uomini e Donne, non è passato inosservato un gesto dell’ex cavaliere nei confronti di Ida. In un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Ida ha confessato di soffrire di una patologia cronica che si chiama lipedema e che le ha sempre provocato piccoli lividi e crampi. Ida ha spiegato che, per tenere sotto controllo tale patologia, sta molto attenta alla propria alimentazione.

Il video pubblicato da Ida ha ricevuto molti commenti e tanti like ma quello di Mario Cusitore non è sfuggito all’occhio attento dei followers dell’ex dama. Mario, dunque, nei confronti di Ida prova ancora un interesse? Cosa succederebbe se i due dovessero ritrovarsi nuovamente insieme nello studio di Uomini e Donne? Ma Ida e Mario torneranno davvero nel dating show di canale 5? Il pubblico si augura di sì!

