Mario Cusitore torna a parlare di Ida Platano e con una frase fa sognare i fan di Uomini e Donne.

Mario Cusitore, durante il suo percorso da corteggiatore di Ida Platano, ha appassionato il pubblico dando vita a puntate che hanno incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Tra Ida e Mario, sin dal primo appuntamento, c’è stato un feeling speciale che, però, si è spezzato a causa delle continue segnalazioni sul corteggiatore napoletano che hanno poi portato Ida a mettere fine al suo percorso da tronista senza una scelta. Ida, poi, nonostante Maria De Filippi le abbia offerto la possibilità di tornare protagonista nel trono over, ha preferito rinunciarci.

Con il tempo, ha poi frequentato un’altra persona ma anche quella frequentazione è finita poco dopo e, attualmente, è single così come è single Mario Cusitore che, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, ha parlato nuovamente di Ida.

Le parole di Mario Cusitore su Ida Platano

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, Mario Cusitore non ha chiuso le porte ad un eventuale ritorno nel parterre del trono over. Essendo ancora single, qualora arrivasse la telefonata della redazione di Uomini e Donne, sarebbe pronto a mettersi nuovamente in gioco. Nel corso dell’intervista, poi, Mario ha parlato nuovamente di Ida. “Quello che saremmo potuti diventare, nessuna coppia avrebbe potuto eguagliarci”, le parole dell’ex cavaliere.

Le parole di Mario hanno prontamente scatenato la reazione del popolo del web che, a settembre, potrebbero ritrovarsi nuovamente Mario e Ida in trasmissione. La Platano, tuttavia, per il momento, non ha aperto le porte ad un ritorno in trasmissione.