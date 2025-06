Mario Cusitore e il rapporto con Ida Platano

Mario Cusitore si è fatto conoscere dal pubblico come corteggiatore di Ida Platano che, dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza, ha provato a trovare l’amore come tronista. Tra i due, però, non è mai nato niente perché le continue segnalazioni su Mario hanno spinto Ida a concludere il percorso sul trono senza scegliere. Subito dopo l’addio di Ida a Uomini e Donne, Mario Cusitore ha provato a contattare Ida Platano per corteggiarla senza telecamere ma non ha avuto successo. Ida, infatti, chiuso il capitolo Uomini e Donne non ha più avuto contatti con Mario, almeno fino a pochi mesi fa.

In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Ida ha svelato di aver ricevuto due video da Mario, uno a Natale e uno per il compleanno a cui lei ha ringraziato tramite fanpage. Oggi, dopo la versione della Platano, arriva quella di Mario Cusitore.

Le parole di Mario Cusitore su Ida Platano: cos’è successo dopo Uomini e Donne

Tra Mario Cusitore e Ida Platano, un piccolo contatto c’è stato. La conferma arriva proprio da Mario Cusitore che, ai microfoni di Lollo Magazine, ha detto: “Le avevo scritto all’inizio, ma non mi ha mai risposto. Poi, stranamente, ho ricevuto una risposta… ma tramite una sua fanpage. Una dinamica curiosa, ma che ha chiuso ogni possibile evoluzione”.

Mario, nel corso dell’intervista, ha parlato anche di Temptation Island allontanando una probabile partecipazione come tentatore, ruolo che, a suo dire, non riuscirebbe a ricoprire. “No, non fa per me. Casomai ci andrò in coppia quando faranno la versione over!”, le parole dell’ex cavaliere napoletano che si definisce single non escludendo, in futuro, un ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne – “Non posso negare di aver visto volti interessanti e chissà, magari a settembre… mai dire mai”.