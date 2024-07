Mario Cusitore, la foto in costume scatena gli hater: “Troppo grasso”/ L’ex Uomini e donne replica così

Mario Cusitore e la foto in costume

Mario Cusitore si sta godendo l’estate dopo essere stato un protagonista indiscusso della scorsa stagione di Uomini e Donne. Dopo aver corteggiato Ida Platano e aver lasciato il programma dopo una nuova segnalazione sul suo conto, Mario Cusitore continua ad essere molto seguito sui social dove si mostra soprattutto in compagnia degli amici tra cui spunta anche Ernesto Russo. Nelle scorse ore, Mario ha condiviso una foto in costume scattata durante una giornata al mare con gli amici e proprio tale foto ha scatenato gli haters nei suoi confronti.

Francesca Sorrentino tronista di Uomini e Donne?/ Scoppia il gossip sull'ex Temptation island

La foto in costume di Mario, infatti, ha dato il via ad una serie di commenti degli utenti che hanno criticato il fisico dell’ex corteggiatore di ida Platano. A detta di qualcuno, Mario sarebbe “troppo grasso” scatenando, tuttavia, la reazione di Cusitore che ha deciso di replicare immediatamente.

La replica di Mario Cusitore alle critiche per la foto in costume

Di fronte alla foto in costume di Mario Cusitore, alcuni utenti hanno sottolineato come, nella foto in questione, Mario trattenga il fiato per apparire più snello. Critiche a cui Cusitore ha replicato spiegando di aver sempre avuto un po’ di pancetta aggiungendo che nella foto condivisa non stava affatto trattenendo il fiato. Fiero e orgoglioso del proprio corpo, mario zittisce così tutti gli hater continuando a godersi l’estate in attesa di poter trovare l’amore.

Uomini e donne, Gionatan Giannotti diventerà papà/ "Il giorno più bello della mia vita"

Ufficialmente single, Mario è tra i nomi in pole per il trono della prossima stagione di Uomini e Donne ma non è da escludere che possa tornare in trasmissione non come tronista, ma come cavaliere del trono over dove potrebbe ritrovare proprio Ida Platano che, dopo la delusione vissuta come tronista, non ha ancora trovato il suo principe azzurro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA